Helikopterről is vizsgálódtak a BMW-sek Macs környékén

Ellátogattunk a leendő BMW-autógyár 400 hektáros területére, Kismacsra és Nagymacsra, ahol azt tapasztaltuk, hogy a helyi lakosokban óriási a várakozás, komoly fellendülésben reménykednek.

A néhány száz lakosú Kismacson egy élelmiszerbolt előtt álltunk meg, ahová egy férfi éppen akkor érkezett biciklivel. – Nagyon jó, hogy jön a BMW, végre itt is lesznek munkahelyek – örvendezett Fazekas Tibor. Elmondta: a mezőgazdaságon kívül szinte semmilyen munka nincs jelenleg helyben. Így szinte minden munkaképes kismacsi a 9 kilométerre található Debrecenbe jár be dolgozni. Reggel elmennek, késő délután, este járnak haza.

Beszélgetés Fazekas Tiborral | Fotó: Molnár Péter

Az ingatlanárakra máris komoly hatása volt a BMW idetelepülésének. Az olyan kisebb házakat, amelyeket a múlt héten még 10 millióért árultak, most már 15-16 millióért kínálják”

– ismertette Fazekas Tibor.

A kismacsi élelmiszerbolt tulajdonosa, Vass Mihályné a pénztárában állva azt mondta: itt semmi nem marad titokban, már nagyjából három hónapja az autógyárról beszéltek a helyiek. (Azt nem tudták, melyik cég jön.) Miután a befektetők helikopterrel is megnézték a kiszemelt területet, sőt nagy gépekkel talajmintákat is vettek, meggyőződtek arról, hogy van alapja a pletykának.

Vass Mihályné | Fotó: Molnár Péter

– A többség örül az építkezésnek. Egy idős bácsi viszont azt kérdezte tőlem, hogy ha eladják a jó fekete földeket, hol fogják megtermelni a kenyeret – mondta. Kifejtette: a környékbeli földtulajdonosok most azt találgatják, vajon érintettek lesznek-e a telekfelvásárlásban, és ha igen, mennyiért veszik meg ingatlanukat. Vass Mihályné szerint a kismacsiak abban bíznak, hogy az autógyárban majd nem 80-90 ezer forintért, hanem jóval többért lehet dolgozni. – Azt is reméljük, hogy miután valószínűleg itt, az Orgona utca folytatásában lesz a gyár egyik bejárata, több ezer ember fog itt mozogni. Így sűríteni kell a helyi buszjáratot, és megnő majd a bolt forgalma is – osztotta meg gondolatait Vass Mihályné.

A termőföld is megdrágult

A szintén Kismacson élő Dudás István piros autóval állt meg az üzlet előtt. A tetőfedő, szigetelő, bádogos szakmával rendelkező és a kőműves mesterséghez is értő férfi azt mondta, nagyon örül a BMW érkezésének, mert szerinte ennek köszönhetően több munkalehetőség lesz, emelkednek a bérek, és nőnek az ingatlanárak.

Dudás István | Fotó: Molnár Péter

Abban bízik, hogy a gyár építésekor talál majd ott magának munkát. Információi szerint Kecskeméten, a Mercedesnél a segédmunkások nettó 200-250 ezret keresnek, a szakmunkások ennél többet vihetnek haza. Itt legalább ennyit kellene adni – vélte.

Kevés a fiatal vasas szakember

A szomszédos Nagymacs főutcáján a kora délutáni rekkenő hőségben szinte alig jártak emberek. Mindössze a közmunkások fűkaszáinak éles zaját és némi kutyaugatást lehetett hallani. Ezért betértünk a kocsmába, ahol az udvaron két söröző nyugdíjassal beszélgettünk. Dóka András azt fejtegette, hogy a németeknek nem sepregetőkre, hanem magasan képzett szakemberekre lesz szüksége. Ilyen fiatalokból viszont kevés van.

Dóka András | Fotó: Molnár Péter

Arról is beszámolt, hogy a nagy gyár hírének bejelentése előtt is volt kereslet az ottani házakra, főleg debreceni fiatalok érkeztek a viszonylag olcsó, csendes környékre. Egy nem túl jó állapotú, egyszerű, de lakható házat most 6-10 millióért, egy 200 négyszögöles telket 2-4 millióért lehet venni. Dóka András szerint az árak még nem emelkedtek. Úgy vélte, hogy a lakosság jelentősebb számú gyarapodása esetén újra meg kellene nyitni a bezárt nagymacsi iskolát, a háziorvos pedig kénytelen lesz majd hetente nemcsak három napon rendelni. – Bízom az autógyárnak köszönhető fellendülésben – jelentette ki.

Szilágyi Sándor | Fotó: Molnár Péter

Szilágyi Sándor szerint a BMW az olyan fiataloknak lesz jó, akik képesek a robotokat irányítani – azonban a nagymacsi ifjúság egyik fele most külföldön dolgozik. Az ő fia is Németországban, kamionosként próbál boldogulni. – Amennyiben jó fizetést adnak majd az itteni gyárban, legalább 200 ezret, sokan hazajöhetnek majd. Talán az én fiam is visszajön. Ide is csak kell szállítani – reménykedett Szilágyi Sándor.

– Orosz Csaba –

