Birkózók vinnék tovább Nyíradony hírnevét

Nyíradony Városnapján, az elmúlt hétvégén jelentették be, hogy birkózóakadémia épül a jövőben a településen. A sportág néhány képviselője a színpadon be is mutatta dióhéjban, mitől is látványos ez a műfaj.

A Honvéd égisze alatt

– A leendő akadémia a Budapesti Honvéd birkózó szakosztályának és édesapámnak, Varga József vállalkozónak közös szándékából születik majd meg – nyilatkozta a Naplónak Varga Zsuzsa projektvezető.

Fotó: magánarchívum

– A családom régóta kötődik a sportághoz, hiszen édesapám és a bátyám is birkóztak, ezért szerettük volna népszerűsíteni ezt a sportot. A célunk az, hogy Kelet-Magyarországon egy térségi központot hozzunk létre, ahol a birkózás fejlődhet. Felvettük a kapcsolatot a Honvéd szakosztályának vezetőségével, ők éppen egy ilyen partnert kerestek a keleti régióban, hogy a sportág utánpótlását felélesszék. Nyíradony fekvése kiválónak bizonyult számukra, mert nem csak a megyeszékhelyekhez vagyunk közel, hanem Nyírbátor is nagyon könnyen megközelíthető, de a határok is elérhetőek hamar Ukrajna és Románia felé. Nem titkolt célkitűzése a Budapesti Honvédnak, hogy összefogja a Kárpát-medence magyarságát. Fontos számukra a nemzeti egység erősítése, ezért akik kint tehetséges birkózóknak bizonyulnak, ám esetleg nem tudnak előre lépni, ők a közeli Nyíradonyban sportolhatnak. Hétvégén haza tudnak menni a szülőkhöz, tartják a kapcsolatot a családjukkal, de Magyarországon kapnak lehetőséget a fejlődésre. A vállalkozásunk autójavítással foglalkozik, ezért szakmailag is tudunk perspektívát nyújtani. Amennyiben valamelyik akadémista szeretne főiskolára, egyetemre menni, a Budapesti Honvéd vállalja, hogy a kötelékében birkózhat, és szállást biztosítanak neki. Később akár a honvédség kötelékeiben elhelyezkedhet katonaként is. Azaz életpálya-modellt is találhatnak nálunk – vázolta Varga Zsuzsa.

Fotó: magánarchívum

Mint megtudtuk, az építkezés fázisa egyelőre még odébb van.

Fiatalokat Adonyba

– Jelenleg erről a szándéknyilatkozatok vannak meg, vagyis óriási munka áll előttünk. Ha a közösségen belül mindenki egy emberként mellé áll az ügynek, akkor rövid időn belül megvalósulhat az akadémia. Most a projekt teljes kidolgozása, a háttérdokumentáció és a szervezet felépítése zajlik, ezért érthető okokból pontos időpontot nem tudok mondani a megnyitóról. Ám bízom benne, hogy hamarosan a mi színeinkben is szőnyegre léphet az első birkózó egy versenyen – magyarázta a projekt vezetője.

Zsuzsa elárulta, több tervváltozat is van, a mostani elképzelések szerint az akadémia bentlakásos intézmény lesz, iskolába Nyíradonyba járnának a gyerekek, de nem az épületen belül.

Fotó: magánarchívum

– Arról még nem szeretnék beszélni, hogy pontosan milyen anyagi forrásból hozzuk tető alá az akadémiát. Ugyan mi gazdasági szereplők vagyunk, de ez mégis a közösségi érdek képviselete. Szinte egyedülálló, hogy egy vállalkozás felvállalja: fiatalokat hozzon Nyíradonyba. Szeretnénk, ha a város fejlődne, s úgy, mint 20-30 évvel ezelőtt, fiatalokkal lenne tele. És a tehetségek tudnák vinni tovább a város hírnevét.

TN

