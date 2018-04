Birkózó Eb – Új szabályok mellett is érem a magyarok célja mindhárom szakágban

A nemzetközi szövetség tavaly komoly változtatások mellett döntött, melyek közül a legjelentősebb a súlycsoportok nyolcról tízre bővítése minden fogásnemben, a két napon át tartó súlycsoportonkénti küzdelmek, illetve a mérlegelésnek a versenynapok reggelére történt időzítése.

“A reggeli mérés a nagy fogyasztók számára nehéz, nálunk a kisebb súlyokban jelent nehézséget, az éremesélyes versenyzőinknek viszont szerencsére nem kell sokat fogyniuk” – összegezte az MTI-nek az új helyzetet a kötöttfogásúak szempontjából Sike András kapitány.

Az új lebonyolítási rend szerint egy adott súlycsoport küzdelmeit az első napon a selejtezőktől az elődöntőig rendezik meg, másnap pedig a vigaszági mérkőzésekre, illetve a helyosztókra kerül sor. Az idei bevezető évben a birkózók annyi könnyítést kaptak, hogy a második napon két kiló súlyengedményük van, azaz például Lőrincz Tamás kategóriájában, a kötöttfogású 77 kilogrammosok között 79 kilóig be lehet mérni. A jövő évtől viszont ez az engedmény megszűnik.

Az eredményeket érintő várakozásairól Sike András megjegyezte, hogy tavaly tulajdonképpen minden esélyesnek összejött az érem, a válogatott hat dobogós helyet szerzett, s ezzel egyedülálló módon megnyerte a szakág csapatversenyét. Ezúttal viszont a házigazda oroszok biztosan mindent megtesznek majd azért, hogy ne essen meg velük újra ez a “szégyen”, vagyis hogy leszoruljanak az élről.

“Nagyon sűrű a mezőny az összes súlycsoportban, a legjobbakat küldi el minden ország, így nem lesz egyszerű senkinek sem a dolga. Azonban remélem, hogy a négy-öt esélyesünk közül kettő-három felér a dobogóra. Azt pedig el sem tudom képzelni, hogy ez senkinek ne sikerüljön a csapatból” – mondta a kapitány, aki név szerint a Lőrincz testvéreket, a háromszoros Eb-győztes, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Tamást (77 kg) és a címvédő, vb-harmadik Viktort (87 kg), a vb- és Eb-győztes Korpási Bálintot (72 kg), a tavaly vb- és Eb-harmadik, 2009-es világbajnok Kiss Balázst (97 kg), illetve az egy éve ezüstérmes Lám Bálintot (130 kg) említette.

A szabadfogásúaknál nem zajlott zökkenőmentesen a felkészülés. Gulyás István kapitány tájékoztatása szerint a csapat két legnagyobb esélyese, a 2017-ben harmadik, korábbi vb-bronzérmes Veréb István, valamint a honosított Olejnik Pavlo (97 kg) is sérülésekkel küszködött az utóbbi időben. Mindezek ellenére a szakember bízik abban, hogy legalább egy érmet meg tud szerezni a csapat. Szerinte Veréb és Olejnik mellett Gulyás Zsombor (74 kg) és Nagy Mihály (79 kg) is okozhat meglepetést, ugyanis mindketten tudtak már pontszerző helyen végezni világversenyeken, s amint jelezte, nincsenek rossz formában.

“A felkészülés során szerencsére minőségi edzőtáborokban tudtunk részt venni, remek edzőpartnereink voltak, így összességében a birkózás terén kifejezetten jól állunk most” – jegyezte meg a szakvezető, aki versenyzőivel jelenleg Vlagyikavkazban, az Aszlan Hadarcev akadémián élesíti a formát a kontinensviadalra, melyre jövő csütörtökön buszozik majd át a válogatott.

A női csapatnál most mutatkozik be világversenyen a szőnyeg mellett Ritter Árpád korábbi szabadfogású kapitány. A versenyzőként kétszeres Európa-bajnok szakembernek nem volt egyszerű dolga az elmúlt időszakban. A tavalyi Eb-harmadik Barka Emese (57 kg) korábbi sérüléséből felépülve januárban kezdte el az edzéseket, s ugyan kezdte utolérni magát, Szófiában versenyt is nyert, ám nemrég a könyökében megnyúlt a szalag, s csak a napokban kezdhetett újra birkózni. Galambos Ramóna (55 kg) a svédországi nemzetközi viadalon törte el a kézközépcsontját, és szintén rövid ideje birkózik újra. Dénes Mercédesz pedig hosszú kihagyás után kifejezetten jó formába lendült idén, kisebb bokasérülés azonban az ő életét is nehezítette. A problémák ellenére ugyanakkor mindhárom versenyzőjét, ahogyan a tavalyi ezüstérmes Németh Zsanettet (76 kg) is, képesnek tartja jó eredményre az Eb-n.

“Sastin Marianna távollétében öten utazunk Oroszországba, az az öt ember, aki évek óta stabil válogatottnak számít. Közülük szinte mindenkinek voltak már komoly eredményei világversenyeken, s remélem, hogy most sem okoznak csalódást. Egy érem és egy pontszerző helyezés mindenképpen benne van a lányokban, de nem lepődnék meg, ha ennél is több jönne össze” – mondta Ritter, aki elárulta azt is, hogy szeretne jó eredményekkel bemutatkozni a kapitányi poszton. Ugyan – ahogy Sike András és Gulyás István is elmondta – egyértelműen az októberi budapesti világbajnokság az év fő versenye számukra is, ám Kaszpijszkban is jó szerepelést vár a szakvezető.

Az Eb-csapat

kötöttfogás:

Torba Erik (Honvéd, 60 kg), Krasznai Máté (Honvéd, 63), Kozák István (Cegléd, 67), Korpási Bálint (BVSC, 72), Lőrincz Tamás (Honvéd, 77), Szabó László (Újpest, 82), Lőrincz Viktor (Honvéd, 87), Kiss Balázs (BVSC, 97), Lám Bálint (Honvéd, 130)

szabadfogás:

Molnár József (KTE, 61 kg), Asarin Roman (ESMTK, 65), Lukács Norbert (Honvéd, 70), Gulyás Zsombor (Pénzügyőr, 74), Nagy Mihály (Sziget SC, 79), Veréb István (Haladás, 86), Olejnik Pavlo (97)

nők:

Dénes Mercédesz (Érd, 53 kg), Galambos Ramóna (PEAC, 55), Barka Emese (Csepel, 57), Sleisz Gabriella (ESMTK, 65), Németh Zsanett (Újpest, 76)

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA