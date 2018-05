Birkózó Eb – Nagy Mihály akció nélkül kapott ki az elődöntőben

A Sziget SC versenyzője pénteken délután úgy maradt alul a német Martin Obsttal szemben, hogy egyetlen pontot érő akciót sem tudott végrehajtani.

Jószerivel az egész mérkőzés “állóháborúval” telt, bár a németnek volt néhány veszélyes kísérlete, amelyekből azonban mindig kiszabadult a magyar birkózó. A passzivitásért másodjára is megintett Nagy Mihálynak 30 másodperce volt, hogy pontot érjen el, de ez nem sikerült neki, így Obst 1-0-s előnybe került.

A második három percben is a magyar versenyzőt látta passzívabbnak a mérkőzésvezető, így ismét fél perce volt, hogy akciót hajtson végre. Próbálkozott lábra támadással többször is, de a német mindig ellépett előle, ezzel már 2-0-ra vezetett. A hajrában is lábra támadott Nagy Mihály, de ekkor sem járt sikerrel, azaz 2-0-s vereséget szenvedett.

A pénteken szőnyegre lépett másik három magyar szabadfogású birkózó számára befejeződött a kontinensviadal, ugyanis az ukrán származású, 97 kilós Olejnik Pavlo és a 65 kilogrammos Asarin Roman legyőzője is kikapott az elődöntőben. Az már korábban kiderült, hogy a 70 kilogrammosok között érdekelt Lukács Norbert egy vereség után kiesett.

A péntek délutáni programban még három magyar szerepel: az 53 kilós Dénes Mercédesz, az 57 kilós Barka Emese és a 65 kilós Sleisz Gabriella is a bronzmeccset vív.

– MTI –

