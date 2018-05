Birkózó Eb – Mindhárom magyar kikapott az első meccsén

A tavalyi kontinensviadalon bronzérmes Veréb István nyitotta meg magyar szempontból a napot az Ali Alijev Arénában. A vb-harmadik sportolót a pénteki sorsoláson nem fogadta kegyeibe Fortuna, ugyanis a selejtezőben, a 16 közé jutásért kellett kezdenie, ráadásul a hazaiak junior világbajnoka, Artur Najfonov ellen.

A meccs elején eredménytelenül küzdöttek a felek, majd egy intéssel az orosz került minimális előnybe (0-1). Najfonov ezek után is aktívabb volt, s egy kiléptetéssel – kissé érthetetlen módon egy helyett – két pontot szerzett, amivel már kényelmes előnybe került. Verébnek 0-3-nál már mindenképpen akcióra törően kellett birkóznia, s ő mindent meg is tett azért, hogy eredményes legyen, ám riválisa jól védekezett, ráadásul egy kontrából le is vitte őt, így végül 5-0-ra győzött.

Rögtön Veréb után Gulyás következett, aki elképesztően nehéz ágra került, de édesapja, a szövetségi kapitány Gulyás István abban mindenképpen bízott, hogy a selejtezőben meg tudja verni a román Vasile Minzalát. Végül ez sem sikerült, legfőképp azért, mert amíg riválisa a meccs elején egyszer le tudta őt vinni, addig Gulyás hat perc alatt nem tudott akciót csinálni, csupán intéssel szerzett egy pontot, így 2-1-re kikapott.

Molnár József már kezdésnek kifejezetten nehéz riválist húzott, ugyanis a világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes Vladimir Dubov várt rá. Az esélyek egyértelműen a bolgár sikerét ígérték, Molnár ugyanakkor nagyon megnehezítette a dolgát, sőt, a győzelemtől sem állt messze.

Az első szakaszban tulajdonképpen semmi sem történt a szőnyegen, az összekapaszkodásokból eredménytelenül küzdöttek a felek. Mivel a szakasz nagyobb részében Dubov volt a passzívabb, őt intették, s fél perccel később – amíg pontot kellett volna csinálnia, de nem tudott – a magyar 1-0-ás előnybe került.

A szünet előtt már Molnárt is figyelmeztették, így egyértelmű volt, hogy aktívabban kell küzdenie a pihenőt követően, ő pedig így is tett, és egy szép lábra támadás után riválisa mögé került (3-0). Ekkor egyértelműen úgy tűnt, bravúrt hajthat végre a magyar, ám a menet közepén egy figyelmetlenség megpecsételte a sorsát. Dubov ugyanis gyors támadással levitte őt, Molnár pedig nem figyelt a jobb karjára, amit ellenfele be tudott fogni a testéhez, s így háromszor könnyedén pörgetett. Alig egy perc volt már csak hátra, amikor felálltak a felek, s Dubov 8-3-ra vezetett. A magyar a hátralévő időben megpróbált visszajönni a meccsbe, s egyszer megint le tudta vinni riválisát, pörgetésre azonban nem volt képes, így pedig 8-5-re kikapott.

A folytatásban Veréb és Molnár még abban bízhat, hogy legyőzőik bejutnak a fináléba, s ők a vasárnapi vigaszágon folytathatják a viadalt. Gulyás viszont már kiesett, miután Minzala rögtön a következő meccsén kikapott.

A szombat esti programban Nagy Mihály révén lesz magyar érdekelt: a 79 kilogrammban szereplő birkózó a bronzéremért lép majd szőnyegre a moldovai Alexandru Burca ellen.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA