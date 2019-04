Birkózó Eb – Fritsch és Varga is kikapott a vigaszágon

Fritsch nem kezdte jól a bronzmérkőzésért zajló összecsapását, ugyanis Hrant Kalacsjan nemcsak ledöntötte a lábáról, hanem a földön a fején át is forgatta, így az örmény négypontos előnyre tett szert. A folytatásban sokkal elszántabb és koncentráltabb volt a Pénzügyőr újonca, előbb ellenfele válldobási kísérleténél ügyesen visszafogott, így ő vitte földre Kalacsjant, akit aztán saját akcióból is egyszer ledöntött, a 4-4-es döntetlen pedig az utolsó pontok miatt neki kedvezett. Csakhogy amikor már úgy tűnt, élete első felnőtt világversenyén rögtön éremért birkózhat, akkor Kalacsjan egy válldobással a maga javára fordította a meccset (4-8), pedig már csak két másodperc volt hátra.

Vargának két meccset kellett nyernie ahhoz, hogy este a bronzért is szőnyegre léphessen. Elsőként Sziarhej Sztaradubbal találkozott, akit az első menetben intettek (1-0), de az UTE versenyzője a földön nem tudott rajta akciót csinálni. A második három percben Vargát küldték le (1-1), aki szintén kiválóan védekezett. Alig másfél perc volt hátra, és az utolsó pont miatt a fehérorosz állt továbbjutásra, azonban Varga utolsó energiatartalékait mozgósítva addig űzte-hajtotta ellenfelét, amíg azt ismét meg nem intették (2-1). Az viszont nem volt biztató a folytatásra nézve, hogy Varga láthatóan nagyon elfáradt a végére.

Ez a második találkozó második felében ki is ütközött. Az első három percben ugyan egy intéssel előnybe került az újpesti birkózó, de a földön hiába próbálta háromszor is kiemelni Orhan Nurijevet, abból megpörgetni már nem tudta. Ezzel tulajdonképpen el is készült az erejével Varga, akit a pihenő után előbb kitolt azeri ellenfele (1-1), majd a bíró megintette passzivitásért (1-2). Bár a földön remekül védekezett, a hátra lévő egy percben nem volt energiája ahhoz, hogy pontot csináljon, vagy megintesse passzivitásért Nurijevet.

Fritsch és Varga búcsújával a magyarok befejezték szereplésüket a kontinensviadalon, amelyet egy arany- és négy bronzéremmel zártak. Barka Emese sporttörténelmi győzelme mellett a nőknél Sastin Marianna és Németh Zsanett, a szabadfogásúaknál Veréb István, míg a kötöttfogásúaknál Szilvássy Erik lett harmadik. Az öt medálból, csak Verébé nem olimpiai súlycsoportban született.

– MTI –

