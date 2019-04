Birkózó Eb – Egyik magyar sem jutott negyeddöntőbe

A 74 kilós Antal Dánielnél az első perctől kezdve aktívabb volt a hazai közönség előtt szereplő Maxim Vasilioglo, aki egy váratlan lábra támadást követően ellenfele mögé került, majd a második felvonásban kétszer befogta Antal lábát, így 6-0-s győzelemmel jutott tovább.

A másik négy magyar is az első meccsén vereséget szenvedett, de a szabadfogású csapat legnagyobb éremvárományosa, a nehézsúlyú Ligeti Dániel közel járt a bravúrhoz, hogy legyőzze az elmúlt két világbajnokságon aranyérmes Geno Petriasvilit. A Haladás versenyzője bár eleinte csak a védekezésre, a fogások bontására koncentrált, egyszer csak összefogta a georgiai riválisát, és nagy ívben eldobta, így négypontos előnyre tett szert. Az előző három kontinensviadalon dobogós, 2016-ban győztes Petriasvili viszont nem ijedt meg a tetemes hátránytól, azonnal szépített egy mögékerüléssel (4-2), később lábra támadása is hasonló eredménnyel zárult, majd utána billentéssel már fordított is (4-6) a szünet előtt. Az Eb-ken kétszer bronz-, egyszer ezüstérmes magyar a folytatásban ment becsülettel előre, de nem tudta még egyszer meglepni esélyesebb vetélytársát, aki egy kitolással állította be a 7-4-es végeredményt.

A 97 kilós Szabó Mihály a vigaszágon Nicolai Cebannal találkozott a bronzmérkőzésért. A meccs magyar szempontból jól kezdődött, mert a BHSE versenyzője volt aktívabb, így moldovai riválisát figyelmeztették egy perc után, majd újabb 30 másodperc elteltével intették. Mivel a félperces akciókényszerben sem született pont, így Szabó 1-0-ra vezetett. A hátrány hatására Ceban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, befogta magyar birkózó fejét, majd földre rántotta és mögé került, így a szünetig 4-1-re fordított. Szabó a folytatásban sem találta a fogást, ráadásul meglepte egy lábra támadás, amelyből Ceban ismét mögé került, majd meg is pörgette (1-8), ezzel tulajdonképpen eldöntötte a meccset. Szabó az utolsó másodpercekben egy kitolással már csak szépíteni (2-8) tudott, így hetedikként zárt.

Vele egy időben lépett szőnyegre a nyolc közé jutásért Veréb István, aki ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, a 92 kilogrammban szerepelt. A Haladás versenyzője kezdett jobban, kibillentette egyensúlyából Zbigniew Mateusz Baranowskit, akit így könnyedén tolt ki. A lengyel viszont azonnal válaszolni tudott egy hasonló akcióval (1-1). Baranowski erősebbnek tűnt, folyamatosan a szőnyeg széle felé terelte magyar riválisát, akit további két alkalommal tolt ki a küzdőtérről (1-3). A második három percben sem változott a forgatókönyv: az Eb- és vb-bronzérmes magyar szépített ugyan egy kitolással, de utána nem tudta megakadályozni, hogy Baranowski folyton a szőnyeg szélére terelje, majd kitolja őt, így egypontos akciókkal szenvedett 7-2-es vereséget.

Az újonc Ligeti Richárd már korábban, a nyolcaddöntőbe jutásért kikapott első meccsén, így hozzá hasonlóan bátyja, Ligeti Dániel, továbbá Veréb István és Antal Dániel is abban bízhat, hogy legyőzőjük döntőbe jut, így szerdán a vigaszágon folytathatják a küzdelmet.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA