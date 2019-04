Biciklizés, locsoló versek és jó hangulat

A polgárőrök és rendőrök kíséretében tekertek ki Martinkára a sportpályára, ahol az Őszirózsa Nyugdíjasklub tagjai énekszóval lepték meg az érkezőket. A gyerekek nagy örömére volt tojáskeresés, arcfestés, lufibohóc, kézműves foglalkozás, szekerezés és állatsimogató.

– Az idei évben több új programra is sor került, hiszen külön jutalmaztuk a feldíszített kerékpárosokat, valamint húsvéti locsolkodó versmondó versenyt is rendeztünk és hagyományos locsolkodást is láthattak a résztvevők – árulta az egyik szervező, Csigéné Zsadányi Mariann képviselőnő. A város polgármestere, Antal Szabolcs is állandó résztvevője a bringatúrának, aki természetesen nagyon örül ennek a hagyományuknak is.

– Dandé Melinda –

