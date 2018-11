Biciklivel lámpa nélkül sehova!

Novemberben, decemberben igen hamar sötétedik, a köd is egyre gyakrabban száll le, illetve sokszor szitál az eső. Miközben ilyenkor a többség téli nyughelyére tolja kerékpárját, néhányan még most is két keréken közlekednek.

Sötétben, fekete ruhában

A Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság folyamatosan felhívja a közlekedők figyelmét a szabályok betartására, valamint különböző kampányokkal segíti a biztonságos közlekedést.

A téli biciklizéssel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos rendelet értelmében a biciklire előre fehér-, hátra piros fényű világítóberendezés szükséges, amelyeket akár maga a kerékpáros is viselhet, magára erősíthet. A lámpák adhatnak folyamatos fényt, illetve villoghatnak, az üzemmódot a biciklis dönti el. Az első kerékre két darab küllő prizmát muszáj felszerelni. Az előírás szerint tiszta időben, éjszaka legalább 150 méterről látszódnia kell a kerékpáron elhelyezett lámpa fényének. Egyre népszerűbbek a könnyűszerrel levehető szilikonos lámpaszettek, melyek ha megfelelnek a fenti kritériumoknak, nyugodt szívvel használhatók.

Világító mellényben tekerni

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte lapunk kérdésére, hogy míg egy kivilágítatlanul, sötét ruházatban közlekedő kerékpárost sokszor csak néhány méterről lehet észrevenni, addig a kivilágított, láthatósági eszközöket viselő biciklista akár több száz méterről is észrevehető.

A drótszamarat használónak a KRESZ szerint láthatósági mellényt lakott területen kívül éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok esetén, például ködös időben nappal is kötelező viselnie. A rendőrség ugyanakkor azt ajánlja a bicikliseknek, hogy hasonló időjárási körülmények között lakott területen belül is vegyenek fel világító sárga-zöld mellényt, mert így sokkal hamarabb meglátják őket a közlekedés szereplői.

Sokba kerülő figyelmetlenség

Azok, akik félvállról veszik a szabályok betartását egyrészt a biztonságukat, testi épségüket kockáztatják, másrészt a pénztárcájuk is laposabbá válhat. Azt akinek nincs megfelelően kivilágítva a kerékpárja a rendőr közúti ellenőrzés alkalmával figyelmeztetheti, de komolyabb hiányosság esetén akár 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is büntetheti.

Azzal sem árt tisztában lenni, hogy Hajdú-Biharban tavaly 235 olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelynek kerékpáros volt részese. Ebből 114 esetben a két keréken haladó elszenvedte a történéseket, vagyis sérülés lett a vége.

– Kiss Dóra –

