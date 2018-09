Biciklitúra Tokajból Tarcalra

Ha azt gondolnánk, hogy távoli tájakra kell utaznunk debreceniként ahhoz, hogy élvezzük a csodás természet adta örömöket, nagyon is tévedünk. Tarcal és Tokaj-Hegyalja alig néhány kilométerre van a cívisvárostól, mely települések számos lehetőséget kínálnak a bor, a zene és a gasztronómia kedvelőinek, de egy egyszerű kiránduláshoz is tökéletesen megfelelnek.

Utóbbi lehetőség mellett döntöttünk mi is, amikor vonatra ülve elindultunk Tokaj irányába, azonban végső úti célunk nem ez a város, hanem a szintén festői szépségű Tarcal volt. Alföldi lakosként máris megörültünk a Kopasz-hegynek, hiszen a síksághoz szokott szemnek üdítő látványt nyújtanak az ég felé nyújtózkodó csúcsok – még ha annyira nem is olyan magasak azok a hegyek. Tokaj és környéke egy egészen más világ: csendesen folydogál a Tisza és a Bodrog, lágyan ringatóznak a csónakok, valahogy mintha lelassulna az idő. Habár Tarcal Tokajtól alig kilenc kilométerre található, mi úgy döntöttünk, hogy kerékpárral, a hegyet megkerülve, Bodrogkeresztúron át megyünk, így mintegy 22 kilométer volt a táv. Biciklit béreltünk, majd felpattantunk, és tekertünk is.

Habár a turisztikai információn dolgozó férfi váltig állította, hogy biciklivel egyszerűen eljuthatunk a bányatóhoz, nagyon ő sem gondolhatott bele, hogy minek tesz ki minket (és kevésbé edzett izmainkat), ám végső soron teljesítettük a „küldetésünket”.

Monumentális alkotás

Először Bodrogkeresztúron haladtunk át, majd Tarcalon az Áldó Krisztus szoborhoz vánszorogtunk fel (még egyszer említem, nehezített helyzetben, kerékpárokkal voltunk).

Az alkotás már messziről szemet szúr, nem véletlenül, hiszen a maga 8 és fél méteres magasságával és mintegy 50 tonnájával Európa legnagyobb gránitszobra. Ez a helyszín egyúttal a több mint 1400 kilométeres Mária út egyik állomása is.

A lenyűgöző műnél pedig talán csak a panoráma szebb. A szobor mögött „bújik meg” a tarcali bányató, mely szépségével sok turistát csalogat maga köré. Erre az impozáns helyszínre könnyen legurultunk, s máris a hatalmas, mintegy 80 méteres sziklafalak ölelésében találtuk magunkat, melyeket évtizedekkel ezelőtt munkagépek alakítottak ki. A kristálytiszta vizű tóban tilos a fürdés, ám tökéletes helyszín elidőzni, pihenni és ücsörögni kicsit a partján. A tavat forrásvizek töltötték fel, ma pedig már elképesztő látványt nyújt. Igazi gyöngyszem Tarcal ékszerdobozában.

Élményekkel gazdagodva

Miután beteltünk a látvánnyal és kissé kifújtunk magunkat, bátran gurultunk a lejtőn a főút irányába (hiszen mindig jólesik, ha nem kell tekerni, mégis haladunk). Meg kell jegyezni, hogy autóforgalom ezen a területen elég jelentős, óvatosan kell közlekedni, ám szerencsére Tokajhoz közelítve már áttérhettünk a kerékpárútra. Fortuna azonban annyira mégsem volt kegyes hozzánk, mert Tokaj várostábláját elhagyva szinte rögtön defektet is kaptunk.

