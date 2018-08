Bezárultak a nyírbátori strand „kiskapui”

Új beléptetési rendszer lépett életbe ezen a nyáron a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben, ami egyes vendégek számára némi meglepetést okozott. Bevezették ugyanis, hogy a távozásig meg kell őrizni a belépőjegyet, enélkül ugyanis csak pótdíj ellenében lehet elhagyni a strand területét. Mindez olyan olvasóinkat is elgondolkodtatott, akik még soha nem strandoltak a sárkányok földjén, nem értve, hogy aki egyszer már fizetett és bement, annak miért kell kifelé is igazolnia magát.

Nem új a rendszer, nyolc éves

– Pedig nincsen ebben semmi rendkívüli – tájékoztatta lapunkat Belus Tamás turizmusszakértő, a gyógyfürdő ügyvezető igazgatója. – Úgy működik ez nálunk is, mint egy parkolóházban: aki bejön, egy vonalkódos kártyát kap, amit kifelé érvényesítenie kell, vagyis ahogy a nyugtát és a vonatjegyet is meg kell őrizni az utazás végéig, ugyanez a szabály ide is érvényes, amit a belépéskor az informátoraink is elmondanak, és ami két hatalmas kifüggesztett táblánkról is leolvasható.

Az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy a rendszer forgóvillás kapuit – amelyek pontosan rögzíteni tudják, mennyien mentek be és jönnek ki – már 2010-ben beépítették, a strandot így is adták át, csak a bevezetésére nem került sor. Akkor még úgy vélték, elegendő lesz a karszalagos módszer, amit nem lehet elhagyni, összegyűrni. Csakhogy néhány év tapasztalata rámutatott, hogy nem ez a tökéletes megoldás. Egy karszalag leázhat, s valaki csak azért is levághatja a csuklójáról, nehogy fehér csík maradjon utána a napozáskor. Ezzel viszont kellemetlen szituációnak is kitehette magát bárki, ugyanis a biztonsági szolgálat emberei gondolkodás nélkül számon kérték az illetőt, mivel ez volt a dolguk.

– Tudni kell, hogy ennek a strandnak két be- és kijárata van, egy olcsóbb és egy drágább. Korábban bejött hozzánk egy vendég, kifizette a 700 forintos belépőjét, és kapott mellé egy 2400 forint értékű chipes karórát, ami az öltözőszekrényét is zárta. Ha használta a belső szolgáltatásokat, akkor kifelé jövet kifizette a különbözetet, ám ha eldobta az órát, a komolyabb ellenőrzés hiányában akár fizetség nélkül is távozhatott a strand udvaráról. Vagyis nem csak adós maradt, de még kárt is okozott – panaszolta Belus Tamás.

A panaszkönyv is érintetlen

Az elmondottak alapján arra is következtetni lehet, hogy a jelenlegi módszerrel a strandra bemászók is könnyebben kiszűrhetők, egyébként egy 400 méteres kerítéshosszt lehetetlen folyamatosan felügyelni. Persze ugyanígy illegálisan van út kifelé is, csakhogy dupla kockázatot már kevesebben vállalnak.

Persze egy kártya is elveszíthető. Felmerül a kérdés: mindenki gyanús, aki nem találja a beléptetőkártyáját? – Azért felmérhető egy vendégkörön belül, hogy ki az, aki nem egyenes úton jár, a kínos helyzeteket pedig természetesen diszkréten kezeljük. Hozzáteszem, eddig soha senki nem került még csak hasonló helyzetbe sem, egyetlen bírságot sem kellett kiszabnunk a rendszer beélesítése óta. Ugyanígy a panaszkönyvünk is érintetlen a mai napig. Ha valaki ki szeretne lépni az autójához, akkor a kollégáim természetesen kiengedik. Amikor gyerekcsoport jön, akkor a kinyomtatott jegyet a kísérőtanárnak kell megőriznie – kaptunk teljes körű tájékoztatást.

Összegzésül: nem történt más, minthogy ettől a szezontól már annak a lehetősége sem áll fenn, hogy valaki nyomon követi a karszalagok színváltozásait, és többször is felhasználhatja azt, amivel egyszer már bejutott. Ma már mindenki ott fog kijönni, ahol kártyát „húzott”, s a „kiskapuk” immáron végleg bezárultak.

MJ

