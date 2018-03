Bezárt világ: közeleg az Autizmus Világnapja

Az autizmus az idegrendszer olyan fejlődési zavara, amely a genetikai tényezők és az idegrendszert ért károsító hatások együttes következményeként alakul ki. Nem betegség, hanem egy állapot. Az autisták másképp érzékelik a világot, másképp reagálnak a dolgokra, másképp gondolkodnak, az idegrendszeri fejlődésük mássága miatt.

– A kommunikációs és a kapcsolatteremtési problémák a leggyakoribbak és a legelső jelek. A gyerek nem figyel, ha szólnak hozzá, nem hallgat a nevére, nem néz a szülő szemébe, nem a funkciójának megfelelően használja a játékokat, csak pörgeti, rakosgatja azokat. A megkésett beszédfejlődés miatt is gyakran kezdődnek el a vizsgálatok- mondta Kamuti Katalin, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Gyermekpszichiátriai Osztályának főorvosa.

Kamuti Katalin hozzátette, az autizmust általában 3 éves kor körül diagnosztizálják, amikor a gyerek közösségbe megy, de az is előfordul, hogy, tizenéveseknél, középiskolásoknál fedezik fel, amikor egyéb nem autizmus specifikus tünetek miatt kerül sor gyermekpszichiátriai vizsgálatra, például viselkedési problémák, súlyos kényszeres tünetek jelentkeznek.

– Egyre több új esettel találkozunk. Ennek az is az oka, hogy jobbak a diagnosztikai lehetőségek, jobban figyelünk a jelekre. Jelenleg már a jó intellektuális képességekkel rendelkező, magas szinten funkcionáló autistákat is diagnosztizáljuk, akiket régen nem ismertek fel, mert viszonylag jól beilleszkedtek az iskolai közösségbe, társadalomba, de azért nekik is vannak jelentős problémáik, sok esetben ők is segítségre szorulnak. Már a gyerekorvosokat és a védőnőket is képzik a szűrővizsgálatok elvégzésére, ami segítheti a korai felismerést – emelte ki Kamuti Katalin.

A főorvos hangsúlyozta, hogy minél korábban diagnosztizálják az autizmust, annál könnyebb és eredményesebb a fejlesztés.

– Autizmus-specifikus orvosi terápia nem létezik. A gyógypedagógiai fejlesztés az alap, amivel lehet nekik segíteni, hogy a „mi világunkba” be tudjanak illeszkedni. Orvosi terápia, gyógyszeres kezelés, vagy pszichoterápia az autizmushoz társuló egyéb tüneteknél szükséges. Például szorongásnál, alvás-, és hangulatzavarnál, indulati reakcióknál, kényszeres tüneteknél – ismertette a szakember.

Az országban egyedül a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Gyermekpszichiátriai Osztályához integrálva működik a képességeknek megfelelő egyéni tanulási programmal és fejlesztéssel az autisták számára iskola és óvoda, ahol speciális képzettségű gyógypedagógusok oktatják, fejlesztik őket.

Az autisták terápiájához a szülőkre is nagy szükség van. Szülőtréningeket is tartanak, ahol segítenek az otthoni fejlesztésben. Az autista gyerekek viselkedésükkel sokszor feltűnést keltenek utcán, játszótéren, ezért mások neveletlen, hisztis gyereknek nézik őket. Abban is segítik a szülőket, hogy ők is megértsék ezt az állapotot, az autizmus szemüvegén keresztül nézzék a világot és a saját gyereküket.

