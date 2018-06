Bevették Egert a keletiek

Egy hónapon belül két országos utcazenefesztivált is megnyert a Kelet Brass Band. Nemrég Tokajban fújták be magukat a közönség szívébe, az elmúlt hét végén Egerben „vitézkedtek” kilencen, köztük kollégánk, Mihály Tamás. Helytálló a szó, ugyanis emberpróbáló öt napon át, különböző szabadtéri helyszíneken, tűző napsütésben órákig zenélni. Ugyanakkor másként nem megtapasztalható élmény is – vallotta a mai modern slágereket, és örökzöldeket fúvós, illetve ütős hangszerekre átdolgozó együttest vezető Koi Gergő. Az egri eseményen ötvenegy induló mérette meg magát zenekar és szóló-duó kategóriában. Előbbiben csaknem harminc banda között vívta ki a közönség és szakmai zsűri elismerését a nyíregyházi, debreceni, illetve miskolci tagokat is a soraiban tudó 2016-ban alakult csapat. Pedig voltak menthetetlennek tűnő pillanatok: a választott fellépési színhelyek és időpontok mellett kötelező volt játszaniuk legalább két alkalommal este két órát a szervezők által kijelölt téren. – Az egyik ilyen helyszín annyira kieső részen volt, hogy az előző esti fellépők koncertjein lézengtek a nézők. Ezért az ide beosztott vállalkozó (étel-, italárus), akinél a nézők ezerforintonkénti vásárlás esetén szavazásra jogosító like-érméket kaptak, idő előtt hazament. Kétségbe estünk kicsit. A koncert közepére azonban 4-500 fő tombolt velünk. Szavakkal kifejezhetetlen élmény volt, hogy a résztvevők így követik a zenekart. Tavaly négy napot töltöttünk ugyanezen a megméretésen, akkor másodikak lettünk, de úgy tűnik, emlékszik ránk a hallgatóság – fogalmazott Gergő.

Dicsérték a hangszerelést

Az említett érmék mellett a zsűri véleménye is beleszámított a közönségvoksokba. A három ítész – Karácsony János, azaz James, az LGT gitárosa, énekes, zeneszerző; Gulyás László, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója; Nagy Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem docense – kezében, fejenként húsz darab tízszeres értékű Arany Like sorsa állt. Ebből a Kelet Brass Band kalapjába kilencet dobtak. Az együttes megnyerte a járókelőket magának, de ez csak az egyik sikerük. A szakmai grénum is a fiúkat találta a legjobbnak. – Egyikük utólag elárulta, két zenekar között hezitáltak, ám az igényes, izgalmas hangszerelés miatt a keleti fúvósok javára döntöttek – idézte fel a büszkélkedésre okot adó pillanatot Gergő, aki az átiratokért, hangszerelésért felel. A banda egymillió forintos díjjal térhetett haza Dobó városából.

Az összeg egy részét a zenekar további fejlődésére, népszerűsítésére fordítják, szeretnének egy videoklipet készíteni, míg a többivel a frontember a versenyen résztvevő tagoknak kívánja meghálálni a munkát, kitartást. Hiszen bár mindannyian képzett zenészek, pillanatnyilag más (jórészt zenetanári) főállásuk, zenei tanulmányaik mellett alkotják meg ezeket a pezsgő hangulatú műsorokat.

Nagyszínpadon a rezesek

Egy ilyennek lehetünk részesei július 21-én 16 órától a debreceni Campus Fesztiválon, ahol a National Instruments Nagyszínpadon lép színre a csapat. Az ismert és kedvelt slágereken (Avicii, Punnany Massif, 30Y, Tankcsapda) túl a cívisvárosi hallgatóság számára újdonsággal is szolgálnak. Hangszereikre illesztik Alan Walker és Lóci játszik egy-egy dalát. A produkció különlegességeként a Skafunderzből is ismert Bölcskei Gusztáv elektronikus gitárral színesíti a brass band-hangzást.

Tagok

Az Utcazenészek Versenye Eger résztvevői:

Ádám Kristóf – harsona, Cserepánya Miroszláv – ének, György Kristóf – szaxofon, Hegedűs Dániel – trombita, Kiss Péter – dob, Koi Gergő – trombita, Mihály Tamás – harsona, Schuller Helmut – tuba, Varga Gábor – trombita

További tagok:

Csomós János – tuba, Megyesi Antal – percussion, Szilágyi Ákos – harsona

