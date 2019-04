Bevásárlás: tervezzük meg, mire van igazán szükségünk!

Talán nem is gondolnánk, de a megfelelő táplálkozás a bevásárlás megtervezésénél kezdődik. Mindig úgy menjünk el vásárolni, hogy pontosan tudjuk, miből és mennyire van szükségünk. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a sorok között lézengve mindent beledobálnak a kosarukba, amit csak megkívánnak. Ennek eredményeként olyan alapanyagok is a konyhájukban kötnek ki, amelyeket csak azért fogyasztanak majd el, mert nem akarják kidobni. Ha azonban minden napra előre megtervezzük az aznapi menüt, sokkal egyszerűbb lesz betartanunk az egészséges táplálkozás szabályait, olvasható a NaturMed Hotel Carbona sajtóközleményében. Az egyes alapanyagokból készíthető ételek száma szinte végtelen, csak meg kell találnunk a nekünk legkedvesebb módokat. Időbe telhet, mire ezt kikísérletezzük, azonban megéri rászánni az időt, hiszen ezáltal az életmódváltásunk után is ugyanolyan jókat ehetünk majd, mint előtte.

