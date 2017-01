Bevándorlás-gátló

Az azonosítás egyik legmegbízhatóbb jele a bűnügyi nyilvántartásban is az ujjlenyomat – tartják. Sőt, az e nélküli ember állapotát, esetenként betegségét „bevándorlásgátlóként” is emlegetik a külföldi hatóságok, hiszen annak nehéz átkelni a határon – olvasom egy korábbi, szakértővel készült interjúban. Persze, hogy Pharaon, a szaúdi üzletember jut erről eszembe, aki szabadon járkál évek óta hazánkba is, pedig állítólag nem tudnak vagy nem lehet tőle ujjlenyomatot venni. A korábbi tudásunkkal ellentétben tehát a nyomat hiánya (mert valóban létezik olyan mutáció, amikor hiába is keresnénk az ember ujjbegyén) nem teszi lehetetlenné, maximum csak bonyolítja a legális bevándorlási eljárást. A megléte pedig nem akadályozza meg a terrorcselekményeket – sajnos erre is rá kellett ébrednünk az utóbbi időkben.

– Barak Beáta –

