Betekintést nyertünk a debreceni cserkészélet rejtelmeibe

Létezik egy világszerte jelenlévő ifjúsági mozgalom, amely gyerekek millióinak segít abban, hogyan váljanak életrevaló és felelős polgárokká – ez a cserkészmozgalom. Ennek az önkéntes mozgalomnak a debreceni segédtisztje, Búzás Eszter Bíborka avat be bennünket a helyi cserkészélet rejtelmeibe.

Fotó: Molnár Péter

– Több mint kétszáz országban körülbelül 40 millió cserkész van. Ebből Magyarországon körülbelül 12 ezer önkéntes tevékenykedik, és az igény egyre csak nő. Általában 8-12 fős csapatok alkotják a legkisebb egységet, ez az őrs, élén az őrsvezetővel, aki akár 14-15 éves is lehet. Tehát nemcsak idős vezetők, hanem fiatal irányítók is rangot kaphatnak. Minden őrs egy adott korosztályhoz tartozik. Debrecenben jelenleg két nagy csapat van és ők összesen száz aktív taggal dolgoznak – kezdte a debreceni segédtiszt.

Fontosak a hagyományok is

Búzás Eszter Bíborka az őrsök tevékenységével folytatta. Az őrsi közösségek heti egy vagy két alkalommal találkoznak, és ilyenkor együtt találják ki a programokat, amelyek lehetnek a természetben vagy a csapatotthonokban. A közösen eltöltött idő alatt megismerik a cserkésztörténelmet, valamint a magyar hagyományokat is. Egy cserkész sok népdalt ismer, és ismeri a régi népi játékokat, vagy akár a rovásírást is. A táborok során nagyon sokszor keretmesét élnek át a gyerekek, minden tábor tematikusan zajlik. Minden csapatnak van egy fenntartója, ami lehet az iskola vagy egy egyházi gyülekezet is. Tehát a toborzás folyhat akár egy testnevelés vagy osztályfőnöki órán is, ahol bemutatják a tábor életét és az őrs kalandjait. De vannak országos szintű programok is. A külhoni magyarokkal fontosnak tartják a kapcsolat ápolását és fenntartását.

BiPi gondolatai után

– Cél a természet szeretete útján egy életrevaló közösséget nevelni. Társadalmunkban egyre fontosabb a cserkész életmodell jelenléte, segít kiépíteni a kisebbekben az odafigyelés érzését a másik iránt, illetve a fejlődni akarás lehetőségét. Hiszen amikor a gyerekek táborozni indulnak, csak saját magukra és társaikra hagyatkozhatnak. Megszűnik a külvilág és a modern technika használata. A játékok során megtanulják, hogy milyen is igazán közösségként együtt létezni, úgy élni, ahogy annak idején a cserkészet megalapítója, Lord Robert Boden Powel of Gilwel, cserkész nevén BiPi gondolta:

Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok”

– tudtuk meg a debreceni segédtiszttől, aki azzal folytatta, hogy az önkéntes közösségbe bárki csatlakozhat, aki elmúlt 7 éves, és vállalja a nyitott, közösségtudatos elveket. Ő maga is fiatalon vállalt szerepet a csapatban.

Fotó: Molnár Péter

– Fiatalon lettem cserkész és nem bántam meg. Nagyon sok tapasztalatot szerezhettem így. Például a tábor során megtanultuk, hogy egy 8 éves is képes saját maga után tisztaságot tartani. Emellett az évek folyamán a legjobb barátaimmá váltak a tizenévesen megismert cserkésztársaim – mondta Búzás Eszter Bíborka.

