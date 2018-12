Betegbarát lett a Klinikai Központ új weboldala

A Klinikai Központ egységes egyetemi arculathoz illeszkedő, megújult webes felületén mutatja be az intézményt és annak sokrétű tevékenységét. A fejlesztési munka 2017-ben kezdődött, a megújulás pedig egyaránt vonatkozik a designra, az egységes menüszerkezetre és a magyar betegellátásban egyedülállónak számító alkalmazásokra. Az klinikaikozpont.unideb.hu címen elérhető oldal kialakításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy egy olyan beteg- és munkatársbarát weboldal jöjjön létre, amelynek fókuszában az ellátáshoz kapcsolódó információk állnak.

A hagyományosnak tekinthető hírek, események, fotóalbum és dokumentumtár mellett így számos olyan újdonság várja a felhasználókat, amelyek jelentősen megkönnyítik a Klinikai Központ szolgáltatásai közötti eligazodást. A betegbarát információk a weboldalon folyamatosan bővülnek, az oldal pedig az okostelefonon és tableten való böngészést is megfelelően támogatja. A fejlesztők arra törekedtek, hogy az internetes felületen a lehető legteljesebb mértékben elérhető legyen minden olyan információ, amire a betegeknek és hozzátartozóiknak szükségük lehet.

Az új alkalmazások a Klinikai Központ munkatársainak mindennapjait is segítik, hozzájárulva a hatékonyabb munkavégzéshez. A könnyen áttekinthető weboldal egyebek mellett ismertetőt ad a központ valamennyi szervezeti egységéről, az alap-, a járó- és a fekvőbeteg-ellátásról, az elérhető diagnosztikai lehetőségekről, a klinikák betegellátó, oktatói, kutatói tevékenységéről, valamint a betegtámogató szervezetekről is. Kereső könnyíti meg a Klinikai Központ csaknem 300 szakrendelése és a hozzájuk tartozó szakrendelők közti eligazodást: tájékoztatást kapunk a szakrendelők helyéről, a rendelési időről és arról is, hogy szükséges-e előjegyzés, illetve beutaló.

A Klinikai Központ új, adatbázisalapon működő weboldalának létrehozása során kulcsfontosságú volt, hogy a fellelhető tartalmak naprakészek legyenek, a rendszer pedig mindezt lehetőleg automatikusan biztosítsa. Így működik az Európában egyedülállónak számító, a szervezeti struktúrát bemutató interaktív organogram is, amely mindig aktuális információkat jelenít meg az oldal látogatói számára.

Az újonnan kifejlesztett alkalmazásoknak köszönhetően az oldal egyik legígéretesebb funkciója a több mint 1000 szakember adatait tartalmazó orvoskereső. Ez az egyetem rendszereivel integráltan működik, a keresett orvosról pedig – különböző adatbázisokból nyert információk alapján – teljes körű profilt kínál a felhasználónak. A szakemberrel – egy űrlap segítségével – akár közvetlenül is fel tudjuk venni a kapcsolatot.

Hasznos, hogy az alkalmazások háromféle keresési módszerrel nyújtanak lehetőséget a szakrendelések, az orvosi információk és a betegségek gyors keresésére. Ez utóbbi szintén újdonság a weboldalon. A betegségkereső alapját a Klinikai Központ által kiadott Egészségközpont Magazinban megjelent tartalmak, az ott fellelhető ismeretanyag képezi. Az alkalmazás segítségével a korábban megjelent cikkek és betegségleírások között tudunk keresni: jelenleg 140 betegség kialakulásáról, tüneteiről és kezelési lehetőségeiről tájékozódhatunk.

A Klinikai Központ épületei, szolgáltatásai közötti eligazodásban az online térkép segíti a felhasználókat. A térkép a tervek szerint új funkciókkal bővül a későbbiekben, a szakrendelés-, az orvos-, és a betegségkereső adatbázis ugyanakkor folyamatosan frissül és bővül.

