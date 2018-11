Beteg gyermekeken segít az új műszer

Az évi 1200 műtéti beavatkozás közül 8-10 alkalommal végeznek olyan rekonstrukciós műtétet a debreceni gyermekklinika sebészeti osztályán, amelynél a különleges izomstimulátort alkalmazni tudják a szakemberek. Ezeknél az operációknál viszont hatalmas előrelépést jelent a két és félmillió forint értékű műtéti eszköz, amelyet november 13-án adtak át a DE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikán.

– Azoknak a gyerekeknek a rekonstrukciós műtéteinél tudjuk használni a készüléket, akik egy ritka végbélfejlődési rendellenességgel születtek. Az izomstimulátor a helyreállító operáció során segít az izomrostok megtalálásában. A sebészi látásmód mellett objektív bizonyítékot ad, így a rekonstrukció teljesebbé tehető – mondta Sasi Szabó László, a Gyermeksebészeti Osztály vezetője.

A szakember hozzátette: az ilyen típusú műtéteket általában újszülött-, vagy csecsemőkorban hajtják végre. Annak a néhány gyermeknek, akiket a klinikán gyógyítanak, óriási segítséget jelent a készülék, mert hozzájárul ahhoz, hogy emberhez méltó életet éljenek.

Veres Gábor klinikaigazgató a hirek.unideb.hu kérdésére elmondta: a Gyermekgyógyászati Klinika kiemelt célja, hogy a gyermeksebészettel karöltve egy nemzetközi szinten is jegyzett országos gasztroenterológia központot hozzanak létre, amelynek a diagnosztikában, és a terápiában is jelentős szerepe lesz.

– A végbélfejlődési rendellenességben szenvedő gyerekeknek az operáció után gasztroenterológiai gondozásra van szükségünk. A műtétnél viszont kulcsfontosságú ez az izomstimulátor. Így a közös törekvéshez az adomány is hozzájárul – hangsúlyozta az igazgató.

Az adományátadón jelen volt a Gyermeksebészeti Osztályt 21 évig vezető Csizy István is, aki kiemelte: az osztály tíz gyermeksebésszel, két aneszteziológussal, két jól felszerelt műtőjével az ország négy legjobb gyermeksebészete közt van. Régiós központként három megye ellátásáért felel, de a határon túlról érkező súlyos betegeket is gyógyítanak a klinikán. A nyíregyházi New York Nyelviskola adományát Bucskóné Szabari Judit és Bucskó Daniella ügyvezetők adták át a Gyermekgyógyászati Klinika szakembereinek.

– Debreceni Egyetem –

