Beszámolók összeállítása (US GAAP, HGB, IFRS)

Nyelvtudásuknak és nemzetközi gyakorlatuknak köszönhetően külföldi tulajdonú cég esetében segítséget tudnak abban nyújtani az ügyfeleknek, hogy a külföldi kontroller félreértések nélkül, világosan értelmezni tudja az Önök riportját. Szakmailag elkötelezettek abban, hogy a vállalatra vonatkozó adatok a számviteli szabályrendszereknek és törvényeknek megfelelően, a megbízókról a jogszabályoknak megfelelően is reális képet mutassanak. Akár tőzsdén kívüli nemzetközi társaságról, de tőzsdén jegyzett cég esetében is konszolidált jelentések lesznek segítségükre, a cégcsoport adatait a konszernre érvényes számviteli törvények alapján foglalják össze. Úgynevezett konszolidációs kézikönyv összeállítását is vállalják, amely a konszolidálás módszertanára vonatkozik, anyavállalatok számára. Az érdekeltek számára akár idegen nyelven is egységes cégre vonatkozó információként jellennek meg a konszolidálás nyomán a gazdaságilag összetartozó, jogilag önálló cégek pénzügyi, illetve jövedelmezőségi és vagyoni adatok. A különböző vagyonelemek, tranzankciók, eltérő struktúrájú kimutatások és mérlegek egyetlen közös pénznemben jelennek meg az erre vonatkozó látens adóval együtt.

Nem érdemes az Ön értékes idejét és erőforrásait arra fordítania, hogy számviteli szolgáltatásokat (számviteli törvényeknek megfelelő könyvelést vagy beszámoló készítést) a cégén belül végezzen. Jelentős bevételre tehet szert azzal, ha csak a saját szakterületére fókuszál. Nyugalma és hatékonysága érdekében ezt a feladatot bízza az MS City Audit Kft.-re.

Az outsourcing, azaz az adminisztráció kiszervezésével lehetővé válik saját cégvezetési gondjainak csökkentése és kulcsemberei túlterheltségének enyhítése, amely segítségükkel saját szakértelmük, céges profiluknak megfelelően gyorsabb fejlődést tesz lehetővé.

