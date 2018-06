Bernáth: „csak a hazai meccs után ünnepeltük meg a sikert”

Mint arról beszámoltunk, tíz esztendeje szerezte meg története harmadik Magyar Kupa-sikerét a Debrecen. A 2007/2008-as kiírásban a finálé két mérkőzésen dőlt el, az ellenfél a Budapest Honvéd gárdája volt.

– Hosszú évek után az volt az első idény, amikor a Magyar Kupa-döntő újra kétmeccses volt – emlékezett vissza Bernáth Csaba, a Loki akkori csapatkapitánya. – Ennek örültünk, mert nagyon jó csapatunk volt, ezért két mérkőzésen úgy véltük, mi vagyunk az esélyesebbek. Azonban már az odavágóra úgy utaztunk el, hogy azt mondogattuk magunknak, illetve az edzőnk is azt vallotta, menjünk és nyerjük meg az első meccset, mintha csak abból állna a finálé.

Nem óvatoskodtunk a Bozsik-stadionban, nem a kapunkat védtük elsősorban, hanem azt mondtuk, ez a kupadöntő és itt győznünk kell. Ez aztán be is jött”

– fogalmazott az egykori jobbhátvéd.

A DVSC abban az évben mindössze két ponttal, de lemaradt a bajnoki versenyfutásban az MTK-val szemben. Vagyis az MK lehetett a gyógyír bajnoki címről való lecsúszásra.

– Abban az időszakban valamit mindig nyertünk, így akkor a kupában szerettünk volna vigasztalódni – mondta Bernáth. – Azért egy Magyar Kupa-győzelemnek is nagy súlya volt, akkoriban talán még nagyobb, ezért az is egy sikeres év volt számunkra. Nekünk, debrecenieknek az első, váci MK-diadal óta mindig különlegesen kedves ez a sorozat – mondta a sportoló, aki az ünneplésről is ejtett néhány szót. – Az odavágó után nem volt életszerű, hogy onnan a Honvéd megnyeri a kupát. Arra gondoltunk, vajon az ellenfélnek mi lehet a célja a hajdúsági visszavágó előtt. De csak a hazai meccs után ünnepeltük meg a sikert.

Egyébként fontos volt, hogy Debrecenben, telt ház előtt is megmaradjon a becsület, a vendégek vezettek a félidőben, de aztán megfordítottuk az eredményt. Volt tehát tartása a csapatnak.”

TN

