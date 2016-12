Berlini merénylet – Német belügyminiszter: nemzetközi körözést adtak ki az új gyanúsított ellen

Thomas de Maiziere Berlinben a szövetségi parlament (Bundestag) belügyi bizottságának rendkívüli ülése után tett nyilatkozatában kiemelte: gyanúsítottról, és nem feltétlenül elkövetőről van szó.

Mint mondta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarja a gyanúsított kilétéről és idegenrendészeti státusáról megjelent híreket. Mindenről időben tájékoztatnak majd, de egyelőre “az a fontos, hogy megtaláljuk” az illetőt, és “az eredmény számít, nem pedig a spekulációk gyorsasága” – húzta alá.

Egybehangzó sajtójelentések szerint egy tunéziai származású elutasított menedékkérőről van szó, akit azért gyanúsítanak a merénylet elkövetésével, mert a kamion vezetőfülkéjéből előkerült az úgynevezett befogadott menedékjogi státusát igazoló papírja. A biztonsági körökre hivatkozó jelentések szerint a huszonéves férfi legalább négy személyazonosságot használ, és egy észak-rajna-vesztfáliai központú szalafista – radikális iszlamista – hálózat tagjai között tartják számon.

A sajtóban Anis B. néven azonosított férfitől nem csupán a befogadott igazolvány került elő, hanem egy tárca is, amelyben az irat volt. Ezt a belügyi bizottság ülése után mondta újságíróknak a Bundestag szociáldemokrata frakciójának vezető belügyi szakpolitikusa, Burkhard Lischka. Ő is hangsúlyozta, hogy továbbra is bizonytalan, ki követte el a merényletet. Hozzátette, hogy a gyanúsított már az év elején a biztonsági szervek látókörébe került.

Közben Ralf Jäger észak-rajna-vesztfáliai belügyminiszter rendkívüli düsseldorfi tájékoztatóján a gyanúsított nevének említése nélkül elmondta, hogy az illetőt több német biztonsági szerv közveszélyes, radikális iszlamistaként tartotta számon. A tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja (GTAZ) is foglalkozott ügyével, legutóbb novemberben, és az észak-rajna-vesztfáliai bűnügyi rendőrség kezdeményezésére a szövetségi legfőbb ügyészség súlyos, állam elleni bűncselekmény előkészítésének gyanúja miatt eljárást indított ellene.

Ralf Jäger a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt részleteket az aktuális rendőrségi intézkedésekről, amelyek sajtóértesülések szerint a tartományát is érintik. Annak a kérdésnek a megválaszolását is elhárította, hogy megfigyelés alatt tartották-e a tunéziai férfit, és ha igen, akkor miként fordulhatott elő, hogy szem elől tévesztik.

A tartományi belügyminiszter elmondta: a gyanúsított 2015 júliusában érkezett Németországba menedékkérőként. Észak-Rajna-Vesztfáliában helyezték el. Több személyazonosságot használt és igen mobilis volt, felbukkant Baden-Württembergben is, és az idén február óta főleg Berlinben tartózkodott.

Menedékjogi kérelmét az idén júniusban elutasították, és azért nem tudták hazatoloncolni, mert nem voltak papírjai, a tunéziai hatóságok pedig sokáig vitatták, hogy az észak-afrikai ország állampolgára, és nem akarták pótolni az iratokat.

Új útlevele már csak a berlini merénylet után, éppen szerdán érkezett meg a német hatóságokhoz – mondta Ralf Jäger. “Ezt a fejleményt nem szeretném minősíteni” – jegyezte meg.

Hétfő este Berlin nyugati részének központjában, az egyik leghíresebb karácsonyi piacon egy kamion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak, csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan. A merénylet után röviddel szemtanúk leírása alapján őrizetbe vettek egy pakisztáni menedékkérőt, akit végül kedden szabadlábra helyeztek, mert bebizonyosodott, hogy nincs köze az ügyhöz.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA