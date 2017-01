Bérkérdés: nem jön ki a matek

Mezőgazdaság, élelmiszeripar, kereskedelem, vendéglátás, sütőipar – néhány ágazat azok közül, amelyeket érzékenyen érint a minimálbér 15, valamint a garantált bérminimum 25 százalékos emelése. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a cégek miként birkóznak meg a kihívással.

A kisvállalkozói adó mérséklése is csak keveseken segít.

Barabás Zoltán

Ezer sebből…

Barabás Zoltán ismert debreceni vendéglátósnak igazából nem is a béremeléssel van problémája, hanem azzal, hogy ha a béremelés és a járulékcsökkentés mértékét összevetjük, akkor nem jön ki a matek. Hiszen míg az előbbit emelik 15 százalékkal, az utóbbi csupán 5 százalékkal lesz alacsonyabb. – A kisvállalkozásoknak alig van nyeresége, így a kisvállalkozói adó mérséklése is csak keveseken segít. Fejlesztésre kevés pénz jut, hiszen komoly saját erőt kell tudni felmutatni – mondta a vállalkozó, aki szerint a vendéglátásban történt áfaváltozásokkal is ezer probléma van. Olyan helyzetek teremtődnek, hogy ha például a vendéget kiszolgálja a pincér és a vendég úgy dönt, hogy az étel felét hazaviszi, akkor amit elvisz, azt 27 százalékos áfával kell a pénztárgépbe beütni, amit viszont elfogyasztott, azt 18 százalékkal. A cukrászterméket ha a vendég elviszi, akkor 18 százalék az áfa, ha viszont helyben fogyasztja, akkor 27 százalék. Úgy véli, egy kalap alá kellett volna venni a teljes vendéglátást, és egy átlagos áfakulcsot alkalmazni, amivel mindenki jól jár. „A vendéglátásban a munkavállalók 80 százaléka érintett a béremeléssel. Tehát a tortát úgy kell minél több szeletre felosztani, hogy közben a torta nem nő. Hiszen az éttermi vendéglátás sajnos továbbra is luxusnak számít Magyarországon” – jelentette ki.

Cégcunami jöhet

Fülöp Zsolt, a Balmaz Sütőde Kft. ügyvezető igazgatója szerint a sütőipar olyan időszak elé néz, amikor a kereskedelem fogja meghatározni az ágazat jövőjét. – Ha a kereskedelmi láncok befogadják a sütőipar által tervezett 15 százalék körüli áremelést, akkor a cégeink levegőhöz jutnak, és könnyebben végre tudják hajtani az egyébként kötelező bérfejlesztéseket. A sütőiparban sok szakmunkás dolgozik alacsony bérekért, az ő megtartásuk érdekében így is, úgy is emelni kellett volna a fizetéseket. Összköltség szinten ez a béremelés 6,5 százalék körüli költségnövekedést jelent, a 15 és a 6,5 százalék közötti különbözetet pedig nagyrészt az alapanyagok drágulása fogja kiadni. Ha viszont az áremelési törekvésünk meghiúsul, akkor idén akár 300 pékségre is lakat kerülhet az országban. Hiszen 2010 októberi árakkal dolgozunk – emlékeztetett.

Legyenek szakemberek, akiknek a bérét ki kell gazdálkodni.

Szűcs Gyula

Legyen kinek emelni

Az egyik megyénkbeli mezőgazdasági nagyüzem vezetője úgy számol, hogy a 240 dolgozójuk közül 100 főt érint a minimálbér emelése. Ha azonban az ő bérük nő, az másoknál is bérfeszültséget okoz. „A csökkenő járulékból származó megtakarítás 26 millió forint lesz. Ebből a minimálbér emelése nagyjából 14 milliót visz el, a többit (jelentős saját mértékű erővel kiegészítve) a bérfeszültségek enyhítésére leszünk kénytelenek fordítani” – vetítette előre a cégvezető.

Szűcs Gyula, a HUNÉP Universal Zrt. vezérigazgatója szerint az, hogy az építőipari cégek miként fogják előteremteni a béremelések fedezetét, egy következő probléma lesz. Az első ugyanis az, hogy a határokon belül legyenek olyan szakemberek, akiknek a bérét ki kell gazdálkodni. – Tavaly az európai uniós források leállása miatt nehéz idők jártak az építőiparra, de mostantól 3-4 éven keresztül fel fog pörögni az ágazat. Ennek talán még olyan hozadéka is lesz, hogy tovább tisztul a piac, hiszen aki a költségeit sem képes kitermelni, az becsukhatja a kaput – fogalmazott.

– Petneházi Attila –

A kivétel erősíti…

Szabó Miklós, az ezer főt foglalkoztató Tranzit Ker cégcsoport vezérigazgatója elmondta, hogy ők ebben a tekintetben fehér hollónak számítanak az élelmiszeripari cégek között, hiszen az elmúlt évek béremeléseinek köszönhetően nincs olyan kollégájuk, akit minimálbéren foglalkoztatnának, és olyanok is csak kevesen, akik a garantált bérminimumot kapják. Ráadásul náluk áprilisban lesz egy jelentősebb bérrendezés, főként a fizikai állománynál. Ahol mégis kialakul bérfeszültség a garantált bérminimum 25 százalékos emelése miatt, ott tavasszal fogják kezelni a problémát.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA