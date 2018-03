Berettyóújfalu, az egészséges város

A város az előző és a most zajló európai uniós fejlesztési ciklusban egy jól körülhatárolható, több szintű fejlesztési koncepció mentén valósítja meg nyertes pályázati programjait. A jelenlegi időszakban – 2019 végéig – Berettyóújfaluban csak a TOP-forrásokból közel 4 milliárd forintnyi fejlesztés valósul meg. Ez egészül ki több mint 1 milliárd forinttal a március 19. kormányhatározat szerint.

A március 23-án megtartott sajtótájékoztatón dr. Vitányi István országgyűlési képviselő elmondta, hogy az önkormányzattal közösen gondolkodva már évek óta keresik annak lehetőségét, hogy a Berettyóújfalu alatt húzódó termálvizet minél sokrétűbben hasznosíthassák. Ennek homlokterében pedig az első pillanattól kezdve ott szerepelt a gyógyászati fejlesztés.

Egy kis fürdőtörténet

A képviselő felidézte, hogy Berettyóújfaluban 1927-ben, a Leventeházhoz kapcsolódva készült el a város első nyilvános medencéje, amely már akkor is a fiatalok testedzését szolgálta. Az 1960–70-es években két új medencét létesítettek, így akkorra már egy langyos vizű, befelé mélyülő medence, egy gyógyvizes ülő- és pihenőmedence, és egy gyermekmedence is üzemelt a fürdőben.

Innen indult… Az 1927-ben elkészült leventemedence

1995-ben pedig egy uszoda-komplexummal bővült a strand, amelyben forgatott vizű, fedett, gyógyvizes ülő- és pihenő medence, valamint szauna, szoláriumok és masszázsok is létesültek. 2001-ben az üzemeltető felújíttatta a „leventemedencét” és környékét, emellett új büfé, pénztár is helyet kapott. 2011-re – egy több mint 300 millió forintos operatív program megvalósításával – pedig öt új medence épült, megváltozott a fürdő arculata és számos új szolgáltatással bővült a kínálat. Az éves látogatószám ezt követően 100 ezer fő fölé emelkedett, és ugrásszerűen megnőtt az országhatáron túlról érkező vendégek aránya.

Támogatott tervek

A turisztikai és szabadidős szempontok mellett viszont mindvégig a gyógyászati fejlesztés jelentette az új állomást. A vízminőség mellett a helyben működő Gróf Tisza István Kórház mozgásszervi rehabilitációs ellátása is mind nagyobb arányban válik helyben megvalósíthatóvá. Dr. Vitányi István felidézte, hogy az első pozitív döntés 2016-ban született, akkor a Belügyminisztérium ítélt meg egy 300 millió forint összegű támogatást. Erről azonban hamar kiderült, hogy a tényleges fejlesztési cél eléréséhez nem elegendő, így folytatta az egyeztetéseket a minisztériumokkal. Ennek eredményeként született meg a belügyi és a fejlesztési tárca közös előterjesztése, mely végül a miniszterelnökség támogatását is megkapta, és végül hatályba léphet a több mint 1 milliárd 72 millió forint biztosítására vonatkozó kormányhatározat.

Kész tervek

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere kiemelte, hogy – mint minden más területen – szinte kész tervek birtokában kezdtek hozzá a forráskereséshez. A Bihar Termálliget esetében is szinte évekkel ezelőtt elkészült egy többszintes tervsorozat. Így a mostani döntés ismeretében csak a jelen körülményekhez kell igazítani azokat. Szintén kiemelte, hogy az önkormányzat közép- és hosszú távú stratégiájának mindig is része volt a fürdő gyógyászati fejlesztése. Itt a fejlesztésen van a hangsúly, hisz nem kitalálni kellett valami újat, hanem eleink áldozatos munkáját kellett folytatni. Hiszen a mélyből az elmúlt században hozták felszínre a termálvizet, amit nemcsak a fürdőben, hanem a Gróf Tisza István Kórházban is használnak. A Bihar Termálliget hévize pedig 1997-re gyógyvíz minősítést kapott, így azóta több tízezren részesülhettek annak gyógyító hatásában.

Gyógyulás, kikapcsolódás

A fejlesztés részleteit a polgármester a következőképpen foglalta össze:

A mostani fejlesztés és bővítés helyszíne a Bihar Termálliget Uszoda és Gyógy­vizű Fürdő. Mind a medencetér, mind a fejépület jelentős átalakuláson megy át. A medencecsarnok épületének felújítás és bővítése során az uszoda épületét a nyugati oldal felé tervezzük bővíteni, melybe egy fedett gyógymedence és egy jacuzzi kerül. A meglevő medencecsarnok tetőszerkezetét a stranddal való vizuális kapcsolat létrehozása érdekében a földszinti sávban felnyitjuk. A bővítéssel mintegy 240 négyzetméterrel növeljük az uszoda alapterületét. A kiszolgáló épület meglévő szintkülönbségeit kiegyenlítjük, a földszinten és az emeleten egységes padlószintet hozva létre, egyben biztosítva a teljes akadálymentesítést. A tervezett bővítésben a meglevő fejépületnél új közlekedőblokk épül – lépcsővel, lifttel – biztosítva az épületrészek önálló elérését. A kiszolgáló épület megközelítése a földszint felől lesz lehetséges, itt alakítjuk ki az eligazító-információs pultot. A keleti részén tervezzük az új, korszerű, különnemű és csoportos öltözőket, melyek közvetlenül csatlakoznak a medencetérhez.

Ez még csak a látványterv. Ha elkészül, igazán nagyszerű lesz

A földszinten szauna-világot alakítunk ki, hideg vizes merülő medencével, zuhany­zókkal. A szolgáltatások bővítéseként a meglevő finn szauna mellé infra-, valamint gőzszaunát építünk, a szomszédságában sókabint, és a jelenlegi pihenőhely alapterületét is megnöveljük.

A kiszolgáló épület emeletén a gyógyászati helyiségeket helyezzük el, külön eligazító pulttal, a következő funkciókkal: gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, mágnesterápia, balneoterápiás és hidroterápiás kezelések, súlyfürdő, iszapkezelés, valamint nappali szanatórium. A fejépület legfelső szintjén napozóteraszt alakítunk ki.

A tervezett bővítéssel a kiszolgáló épület alapterülete három szinten 650 négyzetméterrel, összességében az uszoda és a fejépület hasznos alapterülete közel 900 négyzetméterrel, 67 százalékkal növekszik.

A beruházással természetesen a városba látogatók számának jelentős emelkedését várjuk. Emellett azonban fontos, hogy a vendégforgalom egyenletesebbé válhat, hisz ezek a funkciók most már egész évben elérhetőek lesznek. A Gróf Tisza István Kórház ellátási területéhez tartozó közel 90 ezer embernek pedig – köztük Berettyóújfalu lakóinak – nem kell messze menni ezen szolgáltatások igénybevétele érdekében. Az egészségbiztosítással rendelkezők ugyanis évente két alkalommal NEAK-támogatással vehetik igénybe a fürdőben elérhető gyógykezeléseket, ahová a beutalót a kórház szakorvosai írják ki. Ehhez pedig még hozzá kell tenni, hogy számos, ebből a forrásból nem beszerezhető eszközt egy határon átnyúló, Interreg-programból kívánjuk biztosítani. A fürdő látogatói számának növekedéséből pedig a helyi vállalkozások is profitálhatnak.

Szakmai szempontok szerint

A fejlesztés gyógyászati jelentőségéről megkérdeztük dr. Muraközi Zoltánt, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatóját, akitől a következőket tudtuk meg: – Kórházunk fizio- és fizikoterápiás szolgáltatásait nem csak a mozgásszervi rehabilitáción lévő betegeink veszik igénybe, hanem az ideggyógyászati, ortopédiai és nem utolsósorban a traumatológiai betegek is, legyenek akár járó-, akár fekvőbetegeink. Ellátási formaként megemlíthető a gyógytorna, gyógymasszázs, vízgyógyászati ellátás, elektroterápiai ellátások különböző típusai. Jelenleg a belgyógyászat osztály alatt helyezkedik el ezen egységünk, mára már meglehetősen szűkös helyszínt biztosítva. Évek óta keressük a lehetőséget, hogy tágasabb, méltóbb helyre tudjuk elhelyezni a szakszolgálatot. Sajnos eddig sem pályázati lehetőség nem adódott, sem saját erőből nem tudtunk ebben előrelépni.

Már most is szép látványt nyújt a strand

Ezért is örülünk minden olyan lehetőségnek, amelyet a város önkormányzata, illetve az önkormányzatot támogatók tudnak nyújtani e célok megvalósításához. Kiemelt lehetőség számunkra, hogy a fürdőépület felújítása és átépítése után az épület egyik szintjén fiziko- és fizioterápiás szolgáltatást nyújthatunk mint működtető! Az elképzelést a kórház tulajdonos-fenntartója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ is támogatta. A projekt megvalósítását követően egy szakmai szempontok alapján kialakított korszerű, új eszközökkel felszerelt egységben tudjuk ezt a szolgáltatást végezni. Sőt, a városvezetéssel történő megegyezést követően lehetőség nyílik arra, hogy a strandfürdő területén lévő egységünk lássa el nemcsak a területünkön jelentkező összes ilyen típusú járóbeteg-igényt, hanem saját járó betegeinket is, így a kórházi helyszínen „csupán” a fekvőbetegeink további ellátása fog történni.

Hogy ez mekkora könnyebbséget fog jelenteni a kórházi betegek és munkatársaink számára? Az adataink alapján 2017-ben járó betegként 18 ezer 255 főt láttunk el, összesen 139 ezer 304 beavatkozást könyvelve el. Egy beteg több beavatkozást, ellátást is kap, illetve a kúraszerű ellátáskor – például ultrahang, gyógymasszázs-sorozat – több alkalommal jelentkezik. Ettől a nyomástól tudjuk „felszabadítani” a jelenlegi szűkös helyünket, és itt is ki tudunk alakítani egy, a fekvőbetegeink igényeit korrektül kiszolgáló egységet, ahol az idő és munkaerő-beosztást kizárólag a bent fekvő betegeink igényeihez tudjuk szabni.

Napfény, meleg, hűs víz, nyugalom – már ma is ez az újfalui fürdő

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a strandfürdő területén új beavatkozási formák is elérhetőek lesznek (súlyfürdő, iszapkezelés, stb) ez a szám akár 30-40 százalékkal magasabb is lehet. Emellett a nappali szanatóriumunk is ott lesz, a korábban bent kezelt, éves szinten 477 beteg létszáma is nőhet, valamint az elhelyezésük-kezelésük is egy mai kor igényeit kielégítő helyszínen fog történni.

Összességében tehát amellett, hogy a kórházi helyszínen csökken a zsúfoltság, mindkét helyszínen speciálisabb, a betegség-típusoknak megfelelő ellátási módozatokat tudunk kidolgozni és biztosítani. Lényegesen több beteg számára lesz elérhető ez a szolgáltatásunk, és természetesen orvosi beutaló alapján továbbra is NEAK-finanszírozott formában, tehát betegeink számára ingyenesen.

Az egészséges város

Muraközi István polgármester – összegezve a beruházás szempontjait – azt hangsúlyozza, hogy ezzel mindenki jól jár. Nem véletlenül mondják mindig, hogy Berettyóújfalu Mindannyiunk Városa. A jövőben pedig az lebeg szemük előtt, hogy a Bihar Termálliget ne csak gyógyvizű fürdő, hanem igazi Gyógyfürdő akár Gyógyhely legyen. Akkor pedig már nemcsak Berettyóújfalu, hanem egész Bihar és a bihari emberek is nyertesei lehetnek ennek a beruházásnak. Végül kiemelte: ha pedig mindannyian egy irányba húzzuk azt a bizonyos szekeret, akkor néhány év múlva – határon innen és határon túl – Berettyóújfalu nevének említésekor mindenkinek az fog eszébe jutni, ami az első városközpont-rehabilitáció pályázatunk vezérmondata volt: Berettyóújfalu – Az egészséges város!

