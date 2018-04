Berényi Sándor: Igyekszem tanulni a hibáimból

A DEAC 8-18-as mérleggel a 12. helyen végzett az alapszakaszban. A szezon előtt azt nyilatkozta, hogy valami hasonló teljesítménnyel kiegyezne, mégis így egészében látva a dolgokat, hogyan értékelné a csapat teljesítményét?

– Szezon kezdetén látatlanban aláírtam volna ezt a nyolc győzelmet az alapszakasz végén, de annak tükrében, amilyen szépen kezdtük a bajnokságot nem lehetek teljesen elégedett. December környékén még mindenki úgy gondolta, hogy nekünk akár a középház elérése is reális célkitűzés lehet, de sajnos ez nem jött össze. Nem szabad keseregnünk, innentől kezdve csak előre tekintünk.

Volt egy nagyobb hullámvölgy a csapat életében. Így, hogy játékban és eredményesség tekintetében is kezdenek visszatérni a jó útra, miben látja a formahanyatlás okát?

– Látnunk kell, hogy honnan indult a hullámvölgy, ez a Kecskemét elleni hazai meccs utolsó 2-3 perce volt. Ott sajnos megtört valami, amit nagyon rosszul reagáltunk le, nem kezeltük helyén sem a vereséget, sem az addig elért eredményeket. Ezt követően több olyan mérkőzést is elbuktunk, amit véleményem szerint egy Kecskemét elleni győzelemmel a hátunk mögött megnyertünk volna, és ez egyre mélyebbre taszította a csapatot. Eközben folyamatosan sérülésekkel is bajlódtunk, mentálisan és egyéb téren is nagyon mélyen voltunk, hosszú három hónap volt ez, de azt gondolom, hogy mostanra kilábaltunk belőle.

Fotó: Derencsényi István

Az alsóházi rájátszásban még hat meccs vár a csapatra, két győzelem előnyünk van a MAFC-Sopron kettőssel szemben. A cél nem lehet más, mint a play-out elkerülése, mi kell ehhez?

– Nagyon koncentráltnak kell lennünk, mint legutóbb Zalaegerszeg ellen, vagy Pécsett, és akkor teljesíthető ez a cél. Veszélyes és erős csapatokkal fogunk találkozni, akikből becsülettel fel fogunk készülni. Sok fog múlni a napi formákon, és jó lenne, ha a sérülések is elkerülnének minket a hátralévő időben. Példátlan, hogy egy csapat életében összesen egy játékos állt minden mérkőzésen rendelkezésemre, csak Velkey János tudta vállalni mind a 26 mérkőzést. Eddig Jászberényben tudtunk kiállni egyedül teljes kerettel, akkor a harmadik percben megsérült Farkas Attila, akire azóta sem számíthatok. Szerencsére a klub erőn felül teljesítve pótolni tudta a hiányzókat, megkönnyítve ezzel a dolgunkat.

Számszerűleg hány győzelem lehet elég a play-out elkerüléséhez?

– Szerintem ha a hazai mérkőzéseinket nyerni tudjuk, és az egymás elleni eredményben jobbak tudunk lenni a mögöttünk állóknál, akkor elég lehet három győzelem is. Hiába óriási közhely, de most mindig csak az előttünk álló mérkőzésre szabad koncentrálnunk.

Fotó: Derencsényi István

Első A-csoportos alapszakasza végeztével mi az amit másképp csinálna, miben változtatna?

– Rengeteget tanultam ezalatt az idő alatt, és itt most nem csak szűken a kosárlabdára gondolok, hanem a minket körülvevő profi légkörre is. Sok mindent csinálna az ember másként, ezeken szerintem kár rágódni, a hibáimból igyekszem tanulni, és legközelebb nem elkövetni azokat. Ezzel tisztában voltam a szezon elején is, hogy ez nekem is egy tanulási folyamat lesz, nyilván senki sem úgy kezdi, hogy egyből mindent tud. Talán annyiban más lett volna a helyzet, ha a kezdetektől mellettünk állt volna egy tapasztalt szakember, mivel mindhárman edzők még újoncok vagyunk. Ráthonyi Tamástól idén már nem várhattuk el, hogy minden edzésen itt legyen, mint tavaly, így már nem tudott szerves része lenni a csapatnak. Lehetséges, hogy ha korábban egy tapasztalt rutinos szakember segített volna a meglátásaival, akkor elkerülhettünk volna több problémát is.

– deacbasket.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA