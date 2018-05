Beragadt a HTE az első meccsen

Annak ellenére nem volt jele a kudarcnak, hogy bizony a címvédő az elmúlt hetekben nem játszott csúcsformában. De azért játékosállományukat és az anyagiakat tekintve is messze jobban állnak a hajdúságiak, mint vetélytársaik. Az első játékrészben ennek megfelelően a HTE sokkal jobban játszott, a Bikáknak gyakorlatilag helyzete sem volt és nem találták a ritmust.

Gyengélkedő támadók

Sokkal élesebbek voltak ekkor a hazaiak és Tell Zsófia vezető gólja után többször is lehetőségük volt növelni előnyüket. Farkas Katalin azonban bravúrosan védett, tartást adott csapatának. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Böszörmény sztártámadói tőlük szokatlan módon a kapu előtt rendre rossz megoldásokat választottak.

A rengeteg kihagyott helyzet megbosszulta magát. A szünet után már egy másik Astra jött ki a pályára, Dombó mester alighanem lelki­fröccsöt tarthatott a pihenő alatt, s ennek hamar meglett az eredménye. Szabó Boglárka kiegyenlített, majd a csapattársai által Rakétának becézett Gelb Mónika a 23. percben a vezetést is megszerezte a kiskunfélegyháziaknak. A beharangozónkban kiemeltük Dombó János szerepét, akinek vitathatatlan szakértelme kompenzálhatja a mérkőző felek közti különbséget, s ez így is történt, annak ellenére, hogy bizony a végeredményt illetően tévedtünk.

Az Astra vezetése tudatában megnyugodott és sokkal taktikusabban játszott, mint Quirikó Vivien tanítványai. Torma Lilla sokat tett azért, hogy ne húzzanak el a látogatók, gólt azonban még a válogatott keretbe meghívott hálóőr sem tudott lőni, így az ellentétes félidők meccsén megérdemelten nyertek Nagy Anették – számolt be a mérkőzésről a futsalhungary.hu oldal.

A vereség ellenére még mindig a Hajdúböszörmény a favorit, de az együttes a saját dolgát nehezítette meg ezzel a nem várt meglepetéssel. A három győzelemig tartó párharc állása 1–0 az Astrának, a második felvonásra május 13-án 19 órától kerül sor Kiskunfélegyházán.

HBN

A tények

Hajdúböszörményi TE – Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls 1–2 (1–0)

Hajdúböszörmény, 100 néző. Vezette: Takács-Erdélyi-Juhász

HTE: Torma Lilla – Vígh Renáta, Pádár Anita, Bokor Adrienn, Tell Zsófia

Cserék: Szekér Anita, Pálóczi Krisztina, Nagy Anikó Andrea, Kota Gabriella, Kovács Anikó, Benkő Mónika, Quirikó Vivien. Edző: Quirikó Vivien

Astra: Farkas Katalin Kitti – Nagy Anett, Gál Tímea, Szabó Boglárka, Halászi Kinga. Cserék: Rozmis Gabriella, Krascsenics Petra, Godvár Katalin, Urbán Anett, Gelb Mónika, Mészáros Dalma, Krascsenics Csilla. Edző: Dombó János

Gól: Tell Zsófia illetve Szabó Boglárka, Gelb Mónika

Mesterszemmel

Quirikó Vivien: Az első félidőben megérdemelten szereztük meg a vezetést, a mérkőzés elején több helyzetet is kialakítottunk. A második játékrészben azonban sajnos ugyanilyen jogosan fordított az Astra. Bajnoki döntőben ilyen hibák, amiket ezen a meccsen elkövettünk, nem férnek bele.

Dombó János: Az első játékrészben nagyon gyengén, a másodikban már sokkal jobban játszottunk, s rendkívül értékes győzelmet arattunk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA