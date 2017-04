Bemutatunk egy vérbeli hajdú-bihari zsarufamíliát

A Lévaiak egyenruhások, hozzászoktak a rendhez, amit betartanak és betartatnak. Valamennyien hajdúböszörményiek. A legbeszédesebb közülük Lévai István alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályának kiemelt főelőadója.

– A középiskola után nyolc évig dolgoztam a téeszben, aztán újsághirdetésre lettem rendőr. A feleségem látta a helyi lapban 1992-ben, hogy a rendőrség munkatársakat keres. Bementem a hajdúböszörményi kapitányságra – meséli az alezredes. – A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után járőrként kezdtem meg a szolgálatot. Tetszett a közterületi munka, de tanulni akartam még. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, időközben már én voltam a kapitányság közrendvédelmi osztályának helyettes vezetője.

A debreceni kapitányságon 2001-ben létrehozták a bevetési osztályt, majd 2007-től ő lett az osztály vezetője. A mai napig sajnálja, hogy az egységet megszüntették. Tudja, hisz szemtanúja volt, a feladatokat másképp is meg lehet oldani: 2013-tól már nem testközelből, hanem a főkapitányság rendészeti főtisztjeként kíséri figyelemmel a folyamatot.

– Mindennel kell foglalkozni az osztályon, hogy a megyében a közterületi munka minél szervezettebb, hatékonyabb és eredményesebb legyen. Egyáltalán nem bántam meg, hogy rendőr lettem. Büszke vagyok a hivatásomra, és örülök, hogy a fiam, a testvérem és az unokatestvérem is a testületnél szolgál – mondja Lévai István.

Az ifjabb Lévai apja nyomdokain haladva jelentkezett a testülethez. Hajdúnánáson járőr.

– Gyermekkorom óta láttam, hogy édesapám meg Gabi bátyám is rendőr, én sem akartam más lenni. Miskolcon kezdtem 2013-ban próbaidősként, majd 2015-ben véglegesítettek. Gondolkodom a továbbtanulásról, de egyelőre lekötnek a napi feladatok. Már voltam a déli határon megerősítő szolgálatban, most újra megyek, de ez a feladat is gyarapítja a tapasztalataimat – érvel az ifjú Lévai István őrmester.

– A katonaság után mentem el rendőrnek – emlékszik Lévai Imre Tibor százados, aki a Móri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetője 2013-tól. – Nyomozó lettem, de úgy éreztem, jobb, ha nem egy kapitányságon vagyunk Pista testvéremmel. Hirtelen jött a lehetőség: 2004-ben móri körzeti megbízott lettem.

Kis idő múlva megint bűnügyes lett, majd közlekedési vizsgáló, elvégezte a főiskolát. Jól érzi magát a bőrében, és nem bánná, ha két fia közül legalább az egyik zsaru lenne.

Az öreg zsandár tiszteletbeli címet István alezredes unokatestvére, Lévai Gábor alezredes, a hajdúböszörményi kapitányság rendészeti osztályának vezetője viseli a famíliában.

– Még 1989-ben Szentesen voltam honvéd hadnagy, a hidász dandárnál anyagtervező tiszt. Civil végzettségem közlekedési üzemmérnök, ami hasznos volt később a rendőrségnél is. Miután jött a honvédség átszervezése, a BM-nél jelentkeztem – idézi a kezdeteket a főtiszt. – Ugyanazzal a rendfokozattal vettek át, közlekedési előadó lettem a kapitányságon.

Túlesett az átképzésen, és négy évvel később már ő volt a közlekedésrendészeti osztály vezetője. Majd 1997-ben bevitték a megyére, és ugyanazt csinálta, mint most István. Dobos Imre alezredes, azóta elhunyt böszörményi kapitány hívta vissza rendészeti osztályvezetőnek, a mai napig ezt a beosztást tölti be.

– Az 55 évemmel én vagyok talán a megyében is az egyik legidősebb aktív egyenruhás rendőr, de nem panaszkodom. Szeretem a munkámat, és nincs időm azon gondolkodni, hogy szögre akasszam az egyenruhát – teszi hozzá az alezredes.

Lévai Gábor egyszemélyes intézmény a városban, mindenki ismeri, és ő is ismer mindenkit. Ha konfliktus van, vagy kemény helyzet ígérkezik, a békés megoldás kulcsa, hogy ő is ott legyen. A zűrösebb esetekhez legtöbbször egyedül ment ki, s a reakció mindig az volt: „Oké, Gabi bácsi, nem lesz balhé!” Nem is volt.

Mindannyian hagyományőrzők, magyar lófajtákat tenyésztenek. Ott vannak minden ilyen rendezvényen, lóra pattannak cifraszűrben, és nem jönnek zavarba, ha csattogtatni kell a karikás ostort.

– Takáts László, Zsaru Magazin –

