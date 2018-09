Bemutatunk egy félmilliárd forintot érő lakóbuszt – meglátod belülről, és leesik az állad

A Performance S a Volkner legújabb lakóbusza, és elődeihez hasonlóan ez is inkább egy négykerekű ötcsillagos szálloda, mintsem sima lakókocsi. A több mint 12 méter hosszú buszban franciaágy, teljesen felszerelt konyha, tágas és kényelmes társalgó és fűthető fürdőszoba is van. És ha ez nem lenne elég, a gyártó azokra is gondolt, akik magukkal szeretnék vinni az útra méregdrága sportkocsijukat: elektrohidraulikus emelőszerkezettel működő garázst is építettek bele, amibe Ferrari és Mercedes egyaránt belefér.

Szóval a Performance S-t neked találták ki, ha kiruccannál egy kicsit, de azért mégsem hagynád otthon a luxust, meg persze az imádott Lambódat – és persze ha van felesleges kétmillió dollárod. Mutatjuk a fotókat, és bónuszként egy videót is.

