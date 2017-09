Bemutatták Berettyóújfalu helyi értékeit

A javuló gazdasági mutatókra való tekintettel 2020-ra a jelenlegi 187 ezer főről 150 ezerre csökkentené a kormányzat a közfoglalkoztatottak számát az országban – többek között erről is beszélt dr. Vitányi István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a „Helyi Értékek Startja” Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás ünnepélyes megnyitóján pénteken Berettyóújfaluban.

Nem hosszú távra

A politikus szerint bár a közfoglalkoztatás legnagyobb jelentősége, hogy munkahelyeket teremt, hosszú távon nem lehet cél benne tartani az embereket. – A közmunka programok egyfajta előiskolák az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, de amellett jótékony hatással vannak az emberek tudatformálására, és a bűnözési statisztikák alakulására is. A fő célok egyike minél sikeresebben visszavezetni az embereket a versenyszférába, valamint a már néhány területen kialakult munkaerőhiányt a közfoglalkoztatásban továbbképzett személyekkel pótolni. Elhangzott: a programra Hajdú-Bihar megyébe idén közel 23 milliárd forint jut.

Kilenc járás 38 önkormányzata, valamint öt szociális szövetkezet közfoglalkoztatottjai által készített termékeket mutattak be a térségben pénteken immár harmadjára megrendezett „Helyi értékek Startja” Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás Berettyóújfaluban. A tépei közmunkások által ácsolt pavilonokban az érdeklődők számos, a helyi sajátosságokra épülő programokban készített portékát, így például dísztárgyakat, padokat, virágtartókat, cirokseprűt, vagy éppen száraztésztákat, teasüteményeket tekinthettek meg. A kiállítók bemutatták a mezőgazdasági programokban elért eredményeiket is: lehetőség nyílt a megtermelt zöldségfélék, gyümölcsök, és az ezekből készült termékek megkóstolására. Emellett az önkormányzatok főzőversenyen mérték össze ízeiket, s a programot a települések kulturális csoportjainak fellépése is színesítette.

Fókuszban a járások

Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztályának vezetője hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás átmeneti lehetőség, amely nagyon fontos közeg a munkára való szocializálás érdekében.

– Idén 280 milliárd forint lett elkülönítve a programra, amelyből Hajdú-Bihar megyébe közel 23 milliárd forint jut. Az ország gazdaságának erősödésével a foglalkoztatási helyzet is javult, melynek eredményeként egy év alatt 36 ezerrel, azaz 187 ezer 300-ra csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma.

A pozitív tendencia ellenére sok településen kevés a vállalkozás, ezért a kormány szándéka az, hogy ahol a piac a tőkeszegénység, vagy a vállalkozási hajlam hiányában nem tud munkahelyeket generálni, ott a közfoglalkoztatók által alapított szociális szövetkezetek jelentsék a megoldást – mondta.

– Az idén kiírt Fókusz programnak éppen az a célja, hogy a kiemelten hátrányos helyzetű járásokban új, fenntartható munkahelyeket hozzanak létre a szociális szövetkezetek tevékenységének, működésének támogatásával. Azokban a régiókban is folytatódik a közfoglalkoztatás, ahol az átlagnál sikeresebb volt a versenyszférába visszavezetés. Az ilyen településeken azokat a potenciális munkavállalókat kell bevonni az elhelyezkedettek helyett, akik nehezebben mozdíthatóak, mert különböző okokból évekkel ezelőtt kiestek a munkaerőpiacról – fogalmazott a főosztályvezető.

