Bemutatkozik az új Suzuki Vitara, az egyik legszebb és legkedveltebb városi terepjáró

A Vitara egy új generációs formatervezés eredményeként született és csillogó, ívelt külsejére mindenki felkapja majd a fejét, azonban minden fontosabb és közkedveltebb tulajdonságát megtartották, amik a korábbi modellekre volt jellemző. Az új, 2015-ös modellben azonban felismerhetőek a japán autógyártó Jimny sorozatának egyes külső jegyei is a korábbi Vitara modellek jellegzetességein felül.

Már messziről feltűnik, ha közeledik egy Vitara

A markáns megjelenésű modell akár két színárnyalattal is megrendelhető, így az új Vitara teljesen személyre szabható stílust fog képviselni, a 14 egyszínű és two-tone színkombinációnak köszönhetően. A vonzó és karakteres megjelenítésre az a légellenállás csökkentő, energiatakarékos fényszóró is hozzájárul, amely már az új, LED-es technológiát tartalmazza és a nappali menetfényével (DRL) nem csak az észlelhetőséget, de a biztonságot is garantálja. A Suzuki Vitara belseje is személyre szabható. Választhatunk türkiz, narancs, fehér vagy gyöngyház hatást a műszerfal és a kormány díszítésére.

Nem csak kívül, belül is sokat nyújt az új Vitara!

A japán hangulatot idéző fedélzeti karbon számlapok, egyedi stílust kölcsönöznek a fedélzeti órának, amely tökéletes összhangban van a 7”-os, központi érintőkijelzővel. Az autó adaptív tempomat radaros érékelővel is fel van szerelve, így nem csak a sebességet, de a követési távolságot is automatikusan képes megtartani a magasabb biztonság érdekében. Érdekesség, hogy egyes iOS és Android alapú okostelefonok kábellel csatlakoztathatóak a központi rendszerhez és a kijelzőn keresztül irányíthatóvá is vállnak.

Így a fedélzeti szórakoztató- és információs rendszer még hatékonyabb és sokoldalúbb működést tesz lehetővé az autótulajdonosok számára. Az autóba szerelt számtalan érzékelő szenzor és különböző kényelmi és biztonsági funkciókat nyújtó rendszer tökéletes társsá teszi az autót a közutakon és a városi utakon egyaránt.

Az új Suzuki Vitara már 4 millió forint alatt elérhető!

Az új Suzuki Vitara alapfelszereléssel, valamivel több mint 3 és fél millió forintba kerül, ami rendkívül kedvező árfekvésnek minősül a gyönyörű külső kialakítás és az okos és erős belső ismeretében. A négy üzemmódos ALLGRIP rendszerrel, a lejtmenet vezérlővel, a menetstabilizálóval, az integrált radarral és az adaptív tempomattal is felszerelt Vitara, egy tökéletes és modern SUV, amelyre egyaránt szüksége lehet egy gondos családapának és egy sokat autózó üzletembernek is.

Ha pedig beleszeretünk az új Suzuki Vitaraba, rendkívüli akció keretén belül, most részt vehetünk a Suzuki csereakcióban is, tudtuk meg a suzukierd.hu -től. Bármilyen típusú használt autónk beszámítása mellett, hihetetlen kedvezményeket is igénybe vehetünk.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA