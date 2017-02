Bemutatkozik a DEAC új futsalosa

Ismerkedjünk meg az egykori úszóval, aki eleinte a Loki Focisuliban pallérozódott, majd a fővárosba költözött, korosztályos válogatott lett, hogy onnan visszatérjen Debrecenbe.

Milyen volt az első benyomásod a DEAC-ról, immár nem ellenfélként?

Bereczki Orsolya: három szóval tudnám jellemezni a csapatot: fiatal, elszánt és küzdő. Mindenkiben megvan az elszántság, hogy előrébb kerüljünk. Több játékosnak is rutint kell még szereznie, hogy megállja a helyét a legmagasabb osztályban, de sok edzéssel és kitartással előrébb kerülünk.

Vegyük végig! Honnan érkeztél, ott milyen volt, itt pedig mit vársz el önmagadtól, a csapattól az idény hátralévő részében?

Bereczki Orsolya: Budapestről érkeztem az Airnergy csapatától (régebben Univerzum). Sok változáson ment át az együttes. Az Univerzumot teljes mértékben átvette az Airnergy, ahol a csapat nagy része futsalozott és nagypályázott is. Futsalban nem volt más csapatom az Univerzumon kívül, ahol szép éveket töltöttem (Magyar Kupa-döntők, bajnoki döntők), de most azt éreztem, hogy szükségem van a változásra. Ebben közrejátszott az is, hogy a hozzám közelálló személyek Hajdú-Biharban élnek, Balmazújvárosban. Nem elvárásnak mondanám, de persze örülnék neki, ha a következő években is stabilan az NB I-ben szerepelne a DEAC. Ehhez rengeteg munkára van szükség, és ezt mindenki tudja a csapaton belül. Tavasszal minden fiatalnak és olyan játékosnak, aki kevesebb NB I-es rutinnal rendelkezik szüksége lesz a tapasztalatszerzésre, hogy a következő idényben ezt tudja kamatoztatni. Önmagamtól elvárom, hogy minden tapasztalatommal segítsem a többieket és átvegyem a taktikai elemeinket.

Mesélj kicsit arról még, hogy merre és mit sportoltál a futsal előtt?

Bereczki Orsolya: Óvodásként már versenyszerűen úsztam Hajdúszoboszlón, de a szüleim látták, hogy tele vagyok energiával és az öcsémmel mindig fociztam, ha időm engedte, így engem is elvittek az edzésére. Ahogy teltek az évek be kellett látni, hogy nem megy egyszerre a kettő, döntenem kellett, és én a focit választottam. Kezdetben az öcsémmel a Loki Focisuliban játszottam (2 évvel fiatalabb lány játszhatott a fiúk között), majd hazajöttem Balmazújvárosba. Emellett párhuzamosan játszottam Berettyóújfaluban a lány U15-ös csapatban. Onnan kerültem be az U17-es női válogatottba. Majd több női klub invitálására a Ferencvárost választottam és felköltöztem Budapestre. Szép éveket töltöttem el náluk, és ott voltam minden korosztályos válogatottban. Végül egy kisebb Budapest Honvéd kitérő után az Airnergyhez igazoltam (nagypályán).

Legközelebb szombaton, idegenben játszik az együttes, amikor is Göcsejre utaznak.

– Koppányi Szabolcs –

