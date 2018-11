Belobbant a gáz a nagyhegyesi gáztárolóban

A gáztároló szakemberei a hibás vezetéket leválasztották, ennek ellenére a csőben lévő gáz még ég.

A Hajdú-Bihar megyei hivatásos és önkormányzati tűzoltók nyolc vízsugárral jelenleg is dolgoznak a tűz eloltásán és a terület visszahűtésén.

A lángok a 3321-es út mentén lévő gáztárolóból lángok csaptak fel. Az utat a 33-as főúti körforgalomtól Nagyhegyesen keresztül Hajdúszoboszlóig teljes szélességében lezárták. Kerülni Nádudvar felé lehet – közölte a Hajdú-Bihari Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Kovács Zsolt

Tudósítónk a helyszínen tartózkodik, ő arról tájékoztatott, hogy a 33-as főút Nagyhegyes felőli lehajtójánál rendőri ellenőrzés van, csak a Nagyhegyes felé igyekvőket engedik el, az átmenő forgalmat nem. Nagyhegyes után is útzár van, senkit nem engednek továbbhajtani. Elmondása szerint a helyszínen tartózkodik a település jegyzője, aki a sajtótól érdeklődött a történtekről, állítása szerint nem kaptak tájékoztatást.

A lakosság aggódik a gázszivárgás miatt, de a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője, Papp-Kunkli Nóra a helyszínen arról tájékoztatott, hogy a katasztrófavédelem mobillabor-egysége folyamatosan méri a levegő gázszintjét, amely ezidáig nem volt kimutatható. A méréseket távolról kezdték, majd fokozatosan közelítik meg a telephely környékét. A helyszínen jelen vannak a mentőszolgálat tagjai is, egyelőre kizárólag biztonsági okokból, sérülés ugyanis nem történt, kitelepítésről szó sincsen.

Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője| Fotó: Kovács Zsolt

A szóvivő elmondása szerint a riasztás hajnal fél ötkor érkezett hozzájuk, és 4-es kiemelt fokozatú, ami azt jelenti, hogy a helyszínre más megyéből is érkeznek még szakemberek. A jelenleg ott tartózkodó szakértők arra várnak, hogy kiégjen a csőből a maradék gáz, amely táplálja a tüzet.

A lángok kora reggel még 15 méteres magasságig értek, mostanra jóval kisebbek. Jelenleg harmincöt tűzoltó vesz részt a beavatkozásban, akik nyolc vízsugár segítségével igyekeznek visszahűteni a telephely környékét, valamint azokat a fémrészeket, amelyek a tűz közelében vannak, hogy ne történjen visszagyulladás. A gázszolgáltató szakemberei kiszakaszolták, leválasztották a vezetékeket.

Nagyhegyes község hivatalos Facebook-oldalán közzétették a polgármester nyilatkozatát, amelyben arról biztosítja a lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel életbe lépett a település Külső Védelmi Terve. Hangsúlyozza, hogy az ipari baleset Nagyhegyes belterületét nem érinti. Arra kérik az ott tartózkodókat, hogy ne közelítsék meg a gáztároló telephelyét, őrizzék meg a nyugalmukat és kövessék a hatóságok útmutatásait.

Bajusz Istvánné, Nagyhegyes polgármestere később azt nyilatkozta a Naplónak, hogy a település koránkelői tompa puffanásokra lettek figyelmesek, valószínűleg ekkor lobbanhatott be a gáz, befúvás következtében. A lakosság reakciójára inkább az érdeklődő izgatottság volt jellemző, mintsem a pánik, de mostanra már az is alábbhagyott. Megtudtuk, normális az élet Nagyhegyesen, kerülőúton mindenki eljutott munkába, és akik Nagyhegyesen dolgoznak, azok is rendben megérkeztek.

