Belgrádban kezdték az új szezont a vívók

A Békessy Béla Vívó Klubból Serra Solt az 5., Serra Bendegúz a 13., míg Kormos Levente a 31. helyen zárt. A hölgyeknél Mihály Kata 5. lett, Kálmán Gyöngyvér a 11. pozíciót szerezte meg, Fedor Tamara pedig a huszonkettediket. Vagyis az idény első hivatalos világranglista-pontokért zajló versenyén Mihály Kata, valamint Serra Solt végzett előkelő helyen, így Kata jelenleg a 154., Solt pedig a 351. a világranglistán.

Előrébb, mint tavaly

– Egész jól sikerült a belgrádi verseny, látszik, hogy kiváló szakmai munka zajlik a klubunkban. Előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor, Kata esetében ez konkrétan is megmutatkozik, hiszen ő egy éve is részt vett ezen a megmérettetése. Solt és Kata is az első nyolcban zárt, amiért értékes pontokat kaptak. A még csak 17 éves Levente esetében az volt a cél, hogy a csoportjából továbbjusson, ezt teljesítette. Gyöngy­vér is szépen vívott, fiatal kora ellenére ismét ügyesen szerepelt. Két hét múlva Pozsonyban lesz egy újabb szatellit-verseny, remélem, akkor már még jobban összeáll mindenki vívása – értékelt a Békessy szakmai igazgatója, Serra Bendegúz.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA