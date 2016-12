Belekóstoltunk a nagy olasz karácsonyi ünneplésbe

Amikor beléptünk az olasz intézetbe, Francesca Ciccariello, a Debreceni Egyetem olasz lektora éppen telefonjával az ablakból kamerázza a hófödte Nagyerdőt. Bár legjobban a déli olasz meleget szereti, csodálatosnak tartja a fehér színekbe borult városrészt. Elmondása szerint a felvételt barátainak készíti, hogy megmutassa nekik, hogy néz ki Debrecen az ünnepi időszakban. A beszélgetés során arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlik az ünnep náluk, az „olasz csizmában”.

Rossz gyerkőcöknek szenet

– Talán a legnagyobb különbség az olasz és a magyar karácsony között, hogy mi nem ünnepeljük a Mikulást december 6-án, hiszen a hagyomány szerint a mi télapónk, a Babbo Natale szenteste érkezik az otthonokba, hogy ott helyezze el az ajándékokat – kezdi Francesca Ciccariello lektor. – A zoknikban és harisnyákban az olasz gyermekek kedvence, a Befana – egy seprűn érkező vasorrú bába – pakol különböző édességeket, ám csak vízkereszt ünnepén, január hatodikára virradóan. A monda szerint a rossz gyerekek csokoládé és cukorka helyett szenet kapnak a „boszorkány ünnepnapján”. Róma központi tere ilyenkor tele van minden lehetséges helyre felaggatott calze della befanával, azaz ajándékokkal teli zoknikkal. Az olasz ünnepi szokásokról azért nehéz átfogóan beszélni, mert a hagyományok tartományonként különböznek – mondta el Francesca, hozzátéve, természetesen a kis Jézus ünneplése minden régióban jellemző.

A kis Jézus és Berlusconi

– Nagyon régre nyúlik vissza a Presepe tradíciója is, ami a betlehemi jászol felállításáról szól, történjen az kicsi, nagy vagy akár óriási méretben, beöltözött emberekkel de még igazi állatokkal is eljátsszák azt. Róma főterén – egyedülálló módon – külön pavilonokban árusítják az ehhez tartozó figurákat, a helyzetet viszont az teszi érdekessé, hogy a klasszikus vallási figurák mellett olasz politikusok miniatűr másait, például Berlusconit is megvásárolhatják az érdeklődők. Ez olyan, mintha itthon Orbán Viktort állítanánk a kis Jézus mellé – mondta nevetve.

Míg Magyarországon karácsonykor szinte minden családi összejövetelen előkerülnek a társasjátékok, Olaszországban az ő rokonsága minden 24-én tombolát játszik.

– Ez inkább hasonlít a bingóra, mint a magyar tombolázásra – magyarázta az olasz lektor, hozzátéve, egy kis szerencsével értékesebbnél értékesebb ajándékokat is nyerhetnek.

Tengeri ételek a tányérra

Városonként az is változik, milyen étel kerül az ünnepi asztalra. 24-én általában halászlevet, majd tövises ráját fogyasztunk, 25-én pedig töltött kappan és polip kerül a tányérokba. Nápolyban ezen a napon például az angolna-evésnek van hagyománya. A legjobb kiegészítő ezek mellett a panettone, ami egy Magyarországon is kapható kalácsfajta, gyümölcsdarabokkal kiegészítve. Régen ezt tipikusan a szegények édességének tartották egyszerűsége miatt, de mind a mai napig egy nagyon szeretett étel az olaszok körében – mondta el.

Több hagyományosat

– A magyar karácsonyban az advent hagyománya tetszett meg legjobban, hiszen van egy mélyebb, vallási tartalmú jelentése. Úgy érzem, Európa-szerte nagyon sokan nem tudják, mit is ünneplünk igazából ezekben a napokban, ezért számomra felüdülést jelent, hogy itt a klasszikus oldaláról közelítik meg ezt az időszakot.

Francesca egyedül a főtéren lévő adventi vásárral volt elégedetlen. Családjának és barátainak kézzel készített, hagyományos csipkés szövetet szeretett volna hazavinni, de bosszúsan vette észre, hogy javarészt kínai dolgokkal találkozhatott a forgatagban. Véleménye szerint több tradicionális magyar ajándéktárgyra lenne szükség.

HBN–FL

