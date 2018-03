Bekukkantottunk Biharba, átugrottunk Újfaluba

Talpunk alatt kellemesen reccsent az olvadó hó, lecsendesedett a szél; mondhatni, ideális idő a nyaralás tervezésére. Sokan gondolták így szombat dél körül, amikor kilátogattunk a régió legnagyobb utazási vásárára a Nagyerdei Stadion északi oldalára. A Hall előtt autókat mustrálgató fiúk és férfiak, a lányok, a nők inkább messziről szemlélték a párjuk, családtagjuk technika iránti hódolatát, és inkább befelé tekintgettek, ahol a nyári élmények reménye várja őket.

Nem messze a bejárattól két családanya hangfoszlányait csípem el. Kiderült, hogy már tegnap akartak jönni a vásárba, ám a havazás, a hideg visszatartotta őket. Dajnoki Krisztina vásármenedzser is azzal kezdi, hogy az utazási kiállítás első napjára bizony rányomta bélyegét az időjárás. – A délelőtt, a megnyitón sokan voltak, utána viszont kevesebben érkeztek, ám a szombat eddig nagyon jó, és várhatóan a vasárnap is az lesz.

Valóban, kiállítóhelyek között olykor alig lehetett közlekedni, a turisztikai régiókat, országokat, városokat népszerűsítő standok előtt pedig sorban álltak az emberek; ki prospektusért, ki jótanácsért, ki mindkettőért. Elsőként természetesen a vásár díszvendégét, Nagyvárad és Biharország bemutatkozóhelyét kerestük meg.

Cél is lehet Bihar

– Bántó Norbert vagyok, a Bihar Turisztikai Desztináció igazgatója – nyújtja kezét. – Nem először vagyunk a debreceni utazási vásáron, díszvendégek viszont első alkalommal. Az utóbbi években is érkezett már felkérés e megtisztelő címre, ám akkor még nem voltunk készek erre. Most viszont már igen. A jelenlétünkkel, kiadványainkkal, interaktív bemutatóinkkal szeretnénk „felülírni” az elmúlt 10-20 évben Nagyváradról, Biharról esetlegesen kialakult kedvezőtlen sztereotípiákat. Épületeink megújultak, tájházak nyíltak, barlangokat tettünk látogathatóvá, a turistaútjaink jól jelzettek, biztonságosak, és mindezek kitűnő minőségű utakon közelíthetőek meg. Leginkább a magyar utazási piac felé fordulunk. Célunk, hogy Nagyvárad és Bihar ne csak tarnzitállomás legyen az anyaország és Székelyföld, Erdély között, hanem szerepeljen a célállomások között is. Nem akartunk a sivatagba homokot hozni, azaz, nem elsősorban a fürdőinkkel, wellness-központjainkkal szeretnénk vendégeket csalogatni, hanem az aktív pihenést választókat megcélozva a hegyvidékeinkkel, barlangjainkkal, és nem elhallgatva az építészeti, történelmi, gasztronómiai, szőlő- és bortermelő hagyományainkat. 2017-ben 480 ezer vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött Biharban. Az utóbbi öt évben olyan sokan jöttek hozzánk, hogy az érkezőknek célszerű előre gondoskodni a szállásról. De nem csak az értékeink bemutatásában és a megközelíthetőségükben léptünk előre, hanem a népszerűsítésben is. Ezért is vagyunk itt, és ezért is fejlesztjük az internetes felületeinket.

Mátrától a Balatonig

Berettyóújfalu csupán 35 kilométerre van Debrecentől, ám valami miatt nagyon érdekes lehet a város. Vagy a stand? Ugyanis az érdeklődők el nem fogytak a szépen díszített pult elől. Nyereményszelvényt töltöttek ki, illetve mézet kóstoltak. A berettyóújfalui Turinform iroda megbízott vezetője, Tóth Csilla számos érdekes információval is szolgált: – Közel vagyunk Debrecenhez, éppen ezért szeretnénk bemutatni a város nevezetességeit, látnivalóit, a Bihari Múzeumot, a csonkatornyot, a városközpontot, a filmszínházunkat és a megújulás előtt álló termálligetet. Ugyanakkor tőlünk kerékpárral Szeghalomba és Nagyváradra is el lehet jutni.

– Alföldi ember természetes, hogy vágyik a hegyvidékbe, erre kínálunk lehetőséget – ezt már Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület turisztikai egyesület vezetője mondja, akitől azt is megtudjuk, hogy náluk leginkább a hosszúhétvégés kiruccanások iránt érdeklődnek, hol lehet megszállni, milyen programot kínálnak a lenyűgöző hegyvidéki táj mellé. Az egészségturizmus felfutóban van; ivókúrák a parádi vízből, klimatikus gyógyhelyek, séta, túra, nyugalom.

Némethné Szabó Magdolna bevallása szerint sok kilónyi prospektussal, ismertetővel érkezett Balatonszárszóról. – Évek óta járunk a vásárba, hiszen Debrecen potenciális küldőterületünk. Amikor az utazási vásár kikerült a városközpontból a Nagyerdőre, tartottunk tőle, hogy kijönnek-e ide az emberek. És láthatjuk, itt vannak! Az utóbbi két évben ismét nagyobb az érdeklődés a Balaton iránt. Igaz, ezért mi is sokat tettünk: sok féle szállás van, szolgáltatásainkkal előreléptünk, hiszen a belföldi vendég nekünk ugyanolyan fontos, mint a külföldi.

Sivatag, tengerpart, hotelek

Észak-Afrika egzotikumával érkezett Debrecenbe a Tunéziát népszerűsítő társaság. Hosszú standjukon prospektusok hirdetik a mélykék Földközi-tenger szépségét, a sivatagi karavánutak rejtelmeit és kalandjait, valamint az ott élők vendégszeretetét. Raja Ammar az idegenforgalmi hivatal igazgatója elégedett a debreceni utazási kiállítással és vásárral.

– Néhány év kihagyás után az idén második alkalommal vagyunk az expón. Nekünk fontos Debrecen, hiszen potenciális küldőterület, van repülőtere és az utasok várhatóan ismét közvetlen járattal juthatnak majd el Tunéziába. Az elmúlt években többet kérdeztek az országunk biztonságáról, de ma már ez nem téma. Téma viszont a látnivaló, a hotelek, a tengerpart. Mi erre nyitottak vagyunk, kedvezményes utakkal várjuk az érdeklődőket.

Érdeklik a túralehetőségek

– Évek óta visszajárunk a kiállításra, mert amellett, hogy kellemes időtöltés, rengeteg ötletet meríthetünk egyrészt az úticél, másrészt a programok tekintetében. Legyen szó családi vagy akár osztálykirándulásról – fogalmazott Baranyai Bernadett, aki elmondta azt is, hogy évről évre mind több ismertetőanyagot tudnak beszerezni, azok mind színvonalasabbak, és itt olyan prospektusok, úticélokról összekészített csomagok is megtalálhatók, amelyek az utazási irodákban nem.

Szabó István és családja Hajdúszoboszlóról érkezett. Ők is minden évben itt vannak, leginkább a túralehetőségek érdeklik. – Örömmel vettük, hogy a Bihar-hegységről ennyi információt össze tudtunk gyűjteni. Nagyvárad a szomszédban van, mögötte pedig ott a Bihar és a Vigyázó. Megnéztük a lehetőséget, és mondhatom, nálunk komoly konkurenciát jelent egy másik szomszédos ország turisztikai kínálata számára. Ráadásul közelebb van és olcsóbb is.

