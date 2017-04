Bejutott az elődöntőbe a DEAC Kamilla

Nagy lendülettel kezdte a találkozót a DEAC, három perc után már 8-0-t mutatott az eredményjelző. A folytatásban sem tudott mit kezdeni a Törökbálint a hajdúságiak gyors és precíz támadásaival, Farkas Attila Zsákolása után már tíz volt közte (15-5). Hiába kért időt Szarvas Gábor, a gyorsindításokkal és a centerjátékkal domináló Molnár Andrásék megállíthatatlannak bizonyultak. Az első tíz perc után megnyugtató 18 egységnyi vezetésre tettek szert.

A második negyedben ott folytatták a cívisvárosiak, ahol abbahagyták, az MTK viszont kezdett felébredni a kezdeti bizonytalankodás után. A hazaiaknál Horvát Kristóf nagyon belelendült, a fiatal hátvéd a nagyszünetig 19 pontot szorgoskodott össze. Az eredmény így is sokáig stagnált, sőt Szabó Miklós közelijével már húsz fölé is nőtt (22-43). A félidőhöz közeledve azonban kisebb hullámvölgybe került a DEAC, de a fórjuk így is megnyugtató maradt.

Két év után újra elődöntőben a DEAC

A fordulás után igyekezett visszatérni a helyes útra Berényi Sándor együttese, a területvédekezésre való átállás telitalálatnak bizonyult. Bár nagyot küzdöttek a hazaiak, a festékben korlátlan úr volt a Szabó-Farkas páros, de a mezőnyök is kitettek magukért. Ezúttal a megszokottnál kevesebbszer próbálkoztak a hárompontos vonalon túlról, ám azokat meglepően jó százalékkal értékesítették. A záró felvonásban az addig kevesebbet játszók is megmutathatták magukat, több jó teljesítmény is érkezett a debreceni kispadról. Magabiztos győzelmével ezzel lezárta a párharcot a DEAC, az elődöntőben az ellenfelük a Nyíregyházát szintén 2-0-s összesítéssel búcsúztató, tavalyi ezüstérmes Oroszlány lesz.

MTK Törökbálint – DEAC Kamilla Gyógyfürdő 64 – 93 (13-30, 22-18, 12-19, 17-26)

DEAC: Jones 8, Velkey 13/3, Molnár 13, Farkas 25/3, Szabó 16/6 cserék: Kósa 2, Lajsz 4, Erdei 7/3, Opre 2, Varga 3/3, Pék -, Kovács -.

edzők: Berényi Sándor, Ráthonyi Tamás, Kádár Tamás

Berényi Sándor: Végig kontroláltuk a mérkőzést, és örülök, hogy ezúttal nem engedtünk ki, és kulcsszituációkban jó döntéseket hoztunk. A védekezésváltás is jól sült el, a kispadról több jó teljesítmény is érkezett. Jó, hogy 2-0-val tudtuk lezárni a párharcot, ezt nagy dolognak tartom, hiszen Törökbálinton nagyon kevesen tudtak nyerni. Gratulálok a fiúknak a továbbjutáshoz, az MTK-nak pedig további sok sikert kívánok. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a szurkolóinknak!

