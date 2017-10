Beindult a Szenior Egyetem

Közép-európai tudáshálózat fejlesztése címmel első alkalommal Szilvássy Zoltán rektor adott elő a Debreceni Egyetem új kezdeményezése, a Szenior Egyetem alkalmával pénteken. A programsorozat szorosan hozzátartozik a felsőoktatási intézmény harmadik missziójához azáltal, hogy mindenki számára elérhető tudást biztosít. Az egyetemen két féléven keresztül 12 előadást tartanak, és ha sikeres lesz, akkor a jövőben is folytatják. Mint Bartha Elek oktatási rektorhelyettes elmondta, az egyetemeken van a legtöbb tudás és arra hivatottak, hogy minél szélesebb körben át is adják. Pósán László (Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselő hozzátette, a második félév olyan előadásokból áll majd, ami a leginkább felkelti a hallgatók érdeklődését, s ennek érdekében a résztvevők véleményét is kikérik.

Jobban fejlődhetünk

– Az egyetem szorosan együttműködik nem csak az önkormányzattal, hanem a nagyobb vállalatokkal is. Nekünk, magyaroknak, Közép-Európában nem a legkiválóbb a helyzetünk, a gazdaság nem a legjobb, alacsony a foglalkoztatás ráta is, viszont hiszem azt, hogy ez csak nagyobb fejlődéshez vezethet – jelentette ki Szilvássy Zoltán, kifejtve, Magyarország, s azon belül is a keleti régió kiváltságos helyzetben van, hogy az egyetemi kutatások nagy erőkkel folynak.

– Az utóbbi években azonban nem csak a kutatások szintjén vagyunk kiemelkedőek, hanem abban is, hogy rengeteg külföldi diákunk van. 2002 óta több mint 400 százalékkal többen érkeznek a határokon túlról. Tavaly összesen 4321 hallgatónk érkezett külföldről. Az ő tandíjukból befolyó összegeket pedig értékes kutatásokra fordíthatjuk. Ezen túl egyre jobb kapcsolatunk van külföldi intézményekkel, Kassával és Nagyváraddal nagyon jó az együttműködés, a közös munkával pedig az egész Kárpát-medencét lefedjük – hangsúlyozta.

Mindemellett nem csak egyetemekkel, de külföldi cégekkel is jó kapcsolatot ápolnak, ennek következtében pedig fejlődik a mérnökképzés, a gyógyszeripar, így a munkaerő-utánpótlást is biztosítják, valamint a magyar gyógyszergyártást is felélénkíthetik.

