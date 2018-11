Polgári védelmi behívót kaptak a Kölcseybe, 285-en

A legnagyobb közösségi oldal Debrecenben Hallottam csoportjában valaki egy olyan levelet osztott meg, mely szerint Debrecen polgármestere arra kötelezett egy helyi lakost, hogy november 29-én, 17 órakor jelenjen meg a debreceni Kölcsey Központban, ahol polgári védelmi mozgósítási gyakorlatot és továbbképzést tartanak. A bejegyzést nagyon sokan kommentálták. A vélemények ennek hasznosságáról és fontosságáról alaposan megoszlanak.

Polgári védelmi szervezet

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság lapunk ezzel kapcsolatos kérdéseire közölte, hogy a hatályos törvények értelmében a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása és a népesség száma alapján a polgármesternek létre kell hoznia egy települési polgári védelmi szervezetet. Ennek Debrecenben 750 főnek kell lennie. Nőket és férfiakat vegyesen vonnak be. A csoport több egységből áll, melynek egyik része a lakossági védelmi egység. Őket hívták be most. A gyakorlat a katasztrófavédelem szakmai irányításával történik majd.

Eddig is kötelező volt

Azt is megtudtuk, hogy a második világháború óta különböző jogszabályok előírják ezen gyakorlatok megtartását. Az éves képzési tervnek megfelelően évente van ilyen, melyet mozgósítási gyakorlatnak neveznek. Ennek alkalmával azt ellenőrzik, hogy a polgári védelmi szervezet tagjai mennyire vannak készenlétben, mennyire riaszthatók, bevethetők. November 29-ére, csütörtökre 285, debreceni lakóhellyel rendelkező, polgári védelmi kötelezettség alatt álló magyar állampolgárt hívtak be, 18 és 65 éves kor között járó férfiakat.

Katasztrófavédelmi ismeretek

Az írásban feltett kérdéseink közül arra viszont nem kaptunk választ, hogy milyen szempontok szerint választották ki az érintetteket, és a jövőben mások is számíthatnak-e ilyen behívásra.

Az viszont kiderült, hogy résztvevők egy csaknem kétórás előadást fognak meghallgatni általános katasztrófavédelmi ismeretekről és magáról a polgári védelmi kötelezettségről. Az érintettek a berendelő határozatot a munkahelyükön igazolásként használhatják, de kérésre külön igazolást is ad erről az önkormányzat – ismertette lapunkkal Papp-Kunkli Nóra, a katasztrófavédelem Hajdú-Bihar megyei szóvivője.

