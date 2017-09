Befőzéshez grapefruitmag-cseppek?

Hiába nagyanyáink receptje, a szalicil és a nátrium-benzoát – mint a két leggyakoribb tartósítószer – káros az egészségre. A szalicil kiváló tartósítószer, kis mennyiségben is megállja a helyét, olcsón előállítható, nem csoda, hogy évekig használták lekvárok tartósítására – egy késhegynyi a tetejére. A baj vele az, hogy nemrégiben gyógyszerhatóanyagnak minősítették, és ipari felhasználását be is tiltották. A másik népszerű tartósító az E211, azaz a nátrium-benzoát sem kíméli szervezetünket.

Nyilvánvaló, hogy ha lehet, el kell kerülni a lehetséges kockázatokat. Mellékhatásoktól mentes, teljes egészében tiszta és természetes anyagból álló, kiváló tartósítószer a grapefruitmag-kivonat. 5-6 csepp elegendő belőle a lekvár tetejére, mielőtt lezárnánk. A termék kiváló gomba- és baktériumölő tulajdonságának köszönhetően ugyanazt a hatást biztosítja, mint az egészségre káros, netán rákkeltő szintetikus tartósítók – írja a www.egeszsegplazabudapest.hu.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA