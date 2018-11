Befőttes üvegekre is fest

Arról más kevesebben tudnak, hogy virágait rajzokon és üveg festményeken is megörökíti. Lakóháza és fia szomszédos házának előszobája ma is tele van virágokkal, főleg kaktuszokkal. E környezet a műterme, ahol ha kedvet érez, órákig rajzol. Van mikor virágokat, máskor állatokat, vagy portrékat. Élete 83. évében, húsz éves özvegységének magányát oldja rajzaival és az utóbbi években kísérletezik üvegfestéssel. Két unokája és négy dédunokája nagy örömére, virágok, madarak szállnak ügyes keze nyomán az üveg edények, befőttes üvegek falára.

Portrékat is rajzol

Rajzötleteit alkoholos filc segítségével alapozza az üveg tárgyakra, majd a 12 színű üvegfestéket őrző festőkészletéből válogat, és azzal fest. Az üvegfestésen kívül pasztellkrétával papírra portrékat is rajzol, gyöngyfestéssel, hímzéssel is múlatja az időt. Az édesanyjától örökölt gyönyörű csipkék hatására ő is sokat horgolt egykor. Családtagjai, meghalt férje, tévéből ismert személyiségek és falubelijei arcképeinek sokaságát készítette már el és őrzi egy vaskos dossziéban. Bár jó kézügyességgel áldotta meg a Teremtő, magát alkalmi, naiv rajzolónak tartja. Mint említette, a festészet világában való kalandozása segíti lelki gyógyulását, pihentető hatásával az egészsége megőrzését.

– Péter Imre –

