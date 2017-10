Bedő a hazai románság egy kis szigete, ahová mindig jó hazajönni

Bedő multikulturális település, ahol magyarok, románok és romák együtt élnek teljes megértésben, békében. Bedő a nyugalom szigete, ahol ma is élnek a helyi hagyományok, népszokások, ahol ma is beszélik és oktatják a román nyelvet. A volt bedői lakosok szívesen jöttek vissza szülőfalujukba, melyre ma is nagyon büszkék. A találkozó mottóját egy román népdal ihlette, mely arról szól, hogy mindazok az értékek, melyeket a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, erőssé tesznek bennünket és nem hagynak elveszni az élet útvesztőiben. A rendezvény helyszíne a Bedői Kultúrház és az Általános Iskola volt, Szilágyi Lászlóné igazgató nyitotta meg a nagyszabású eseményt. Reményik Sándor Templom és iskola című versét Balogh Fanni 5. osztályos tanuló szavalta el. Zsíros Bálint 4. osztályos tanuló eredeti bedői román népmesét mondott el, melynek címe: Janika. A mese Sz. Kiss Adél festő, grafikus édesapjáról szól, aki bedői származású volt, ott töltötte boldog gyermekéveit. Balogh Fanni magyar és román népdalokat is énekelt. A megnyitó után szentmise várt a görögkatolikus templomban. A szentmise után fotókiállítást, majd Ványa Magdolna bedői származású amatőr festő kiállítását lehetett megtekinteni.

Emlékek fala

Fotógalériájuk jelenleg 220 darab fényképből áll, de folyamatosan bővíteni szeretnék. A rendezvényen emlékkönyvbe írták be vendégeik élményeiket, tapasztalataikat. Nagyon tetszett nekik a tájszoba is, mely a helyi románság tájjellegét, népi kultúráját őrzi, tükrözi. Régi iskolai dokumentumokból is nyílt kiállítás ezen a napon. Az Emlékek falára minden volt és jelenlegi bedői lakos egy-egy fényképet, emléktárgyat, írott történetet helyezett. Minden vendég hűtőmágnest kapott ajándékba, melyen a templom és az iskola látható.

A „Doina Bihorului” hagyományőrző román néptáncegyüttes Gróz György koreográfus vezetésével szórakoztatta a jelenlévőket. Traján Kreszta, a magyarországi románság parlamenti szószólója, Juhász Tibor, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Corina Sebestyén Olaru újságíró, Trippon Mária, a gyulai Dokumentációs és Információs Központ képviseletében, Eszenyi Antal Bedő polgármestere, Tarapcsák János nyírmártonfalvai parókus, Zolcsák Miklós ikonfestő, görögkatolikus lelkész, Szarka Béla görögkatolikus lelkész, Baráth Gábor pocsaji görögkatolikus lelkész is részt vett az eseményen. A finom ebéd, a birkapaprikás, a babgulyás, a frissen sült pogácsa, a sütemények, melyeket a bedői asszonyok sütöttek, mindenkinek nagyon ízlett. A zenét László János varsányi énekes és zenekara szolgáltatta. Késő estig táncoltak, énekeltek a résztvevők. Bedő a hazai románság egy kis szigete, ahová mindig jó hazajönni, ahol még beszélik a román nyelvet, ahol a népi hagyományokat a kisis­kolások ápolják, akik büszkék őseikre, hisz akinek nincs gyökere, nincs múltja, jelene és jövője sem – hangzott el a rendezvényen.

