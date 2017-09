Szorosabb kapcsolatokat szeretne a debreceni alelnök

Rendkívüli közgyűlést tartott vasárnap a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ): a tanácskozás végén Wladár Sándort választották a szervezet elnökének. Emellett az is kiderült, hogy a MÚSZ szakmai vezetője a jövőben Turi György mesteredző lesz, illetve Becsky András személyében általános alelnököt is „kapott” a szövetség.

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) ügyvezető igazgatója korábban is volt már elnökségi tag, ám ezentúl új szerepben tehet a magyar úszósport jövőjéért.

Csak együtt

– Nagyon örültem a megválasztásomnak, igaz, számítottam rá, hiszen a közgyűlés előtt komoly országjárást folytattunk, melynek során olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy egyértelműen támogatják a programunkat – kezdte Becsky András, akinek feladata, hogy segítse Wladár Sándor munkáját. – Turi György lesz felelős a szakmai részért, amely például magában foglalja az edzőtáborok, versenyek összeállítását, az edzőbizottsággal történő kapcsolattartást. Nekem, általános alelnökként biztosítanom kell a MÚSZ iroda működtetését, a támogatások elosztását, és még sorolhatnám. Elnökségi tagként már korábban is volt rálátásom a folyamatokra, az egyik elsődleges kérdés az volt, hogy a jövőben megtaláljuk a megfelelő sportszakembereket az adminisztrációs feladatok ellátására. Fontos, hogy az apparátusban olyan személyek kapjanak helyet, akik értenek is ahhoz, amit csinálniuk kell – ez a terület is rendeződni látszik.

A honi úszósport szép pályán halad, ezt az eredmények igazolják, ugyanakkor muszáj belátni, ha nem orvosoljuk a meglévő gondokat, az kihatással lehet a jövőre”

– mondta el a Naplónak a vezető.

Becsky Andrásék is tisztában vannak vele, hogy jelenleg Hosszú Katinka a sportág zászlóshajója, ezért minden támogatást meg kell neki adni. – Hatékony kommunikációt kell kialakítanunk a klubokkal, élversenyzőkkel, köztük természetesen Hosszú Katinkával is. Csak úgy lehet működőképes a gépezet, ha együttműködünk, figyelembe vesszük az igényeket, és teszünk is a megoldásért. Szeretnénk, ha bátran és bizalommal fordulhatnának hozzánk, és ennek hatására egyre több tehetség tudna kibontakozni – fogalmazott a frissen megválasztott alelnök.

Mint ismert, Becsky András a DSC-SI ügyvezető igazgatója, így alaposan át kell majd gondolnia az időbeosztását a jövőben. – Az elsődleges számomra továbbra is a Sportcentrum, nyilván most a kezdeti időszak intenzívebb lesz a szövetségben, de tudom, hogy később ki tudok majd alakítani egy megfelelő rutint – bizakodott, majd azt is hozzátette, hogy Debrecenben is ígéretes utánpótlás működik, sokan vannak, akik sokra hivatottak.

HBN

