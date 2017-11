Battai Sugár Katinka történelmi ezüstérme a szófiai Európa Kupán

Nagy létszámú és színvonalas mezőnyben kellett a debreceni vívóknak helyt állniuk a szófiai kadet (U17) körversenyen. A TFSE debreceni pengeforgatói magabiztos vívással tudták le a csoportkört, Battai Sugárnak öt győzelme mellett mindössze egyetlen veresége volt. Varga Emília szintén 5/1-el tudta le a poule-t, míg Simon Petronella 3/3-at vívott. A táblán Battai és Varga egyaránt erőnyerő volt a 64 közé jutásért, míg Simon egy nagyon izgalmas asszóban 15/13-ra maradt alul a török Aksellel szemben.

A legjobb 32 közé kerülésért Varga 15-1-re verte az ukrán Bahlait, Battai 15-7-re a belga Van Rijckhegemet. A következő körben Vargát honfitársa az UTE-s Széplaki Zsófia búcsúztatta, Battai Sugár azonban itt is győzött. Izgalmas asszóban verte az ukrán Melnychukot (15-12).

A nyolcaddöntőben a tábla első helyén álló, európai ranglista (ami valójában a világranglistának felel meg) 2. belga Corteyn sem tudta megállítani a debreceni szőkeséget (15-12). A negyeddöntőben ugyanezen a ranglistán 7. helyet elfoglaló török Cakir sem járt sokkal jobban (15-11). Az elődöntőben újabb nagyágyú az ukránok legjobbja, a ranglista 4. Gontsova következett. Az ukrán hölgy magabiztosan kezdett, de Sugár az asszó második felében ritmust váltott, és átszáguldott ellenfelén. A vége a már kabalává váló 15-12-lett. A fináléban a hazaiak legjobbja, a világranglistát vezető, tavalyi Európa-bajnoki ezüstérmes Ilieva várta a 14 éves debreceni reménységet. A bolgár magabiztosan kezdett, azonban újra jött a korábban már bemutatott Battai-feltámadás. A végén egy nagyon izgalmas, magas színvonalú asszót követően 15-11-re nyert Ilieva, így Battai Sugár Katinka nyakába megérdemelten került az ezüstérem.

Nagyon elfáradtam a végére, hiszen több, mint 12 órát voltam a verseny helyszínén. A döntő asszóban ráéreztem bolgár ellenfelem ritmusára, azonban a mérkőzés végén két kisebb technikai hibát is elkövettem és ezt jól használta ki a rutinos Ilieva. Nagyon örülök az ezüstérmemnek!”

– nyilatkozta a sportolónő. „A XXI. századi debreceni vívástörténet legjobb korosztályos utánpótlás egyéni eredményét érte el Sugár. Tette ezt úgy, hogy a világranglista komplett élmezőnye megpróbálta útját állni. Amikor több, mint 12 éve sporttársaimmal együtt elhatároztuk, hogy meghonosítjuk Debrecenben a magasabb szintű kardvívást, nem is mertünk ilyen eredményekre gondolni. Sugi mindössze 14 éves, és a pályafutása elején tart. Most kaptunk egy visszajelzést, hogy nemzetközi szinten is jó lehet az, amit csinálunk” – mondta a sportoló edzője, Dávid László.

Az egyesület elnöke Sápi Máté szerint nagyon jó eredményt értek el a hölgyek. „Sugi ezüstérme mellett Varga Emília 23. helye is nagyszerű. Sokkal jobban örülök azonban annak a ténynek, hogy a Hatvani István Általános Iskolában megtartott edzéseinken milyen magas létszámban vesznek részt az érdeklődők. Egyesületünk szakemberei szerint hatalmas potenciál van a nálunk sportoló gyerekekben. A menedzsment feladata, hogy biztosítani tudjuk a vidéki szinten is kiemelkedő szakmai gárdánknak a nyugodt munkavégzés feltételeit. ”

– TFSE –

Európa Kupa – Szófia (131 induló)

Debreceni eredmények:

2. Battai Sugár Katinka – TFSE

23. Varga Emília – TFSE

86. Simon Petronella -TFSE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA