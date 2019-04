Battai Sugár Katinka 5. helyen végzett a kadet világbajnokságon

A debreceni vívóklub 15 éves tehetsége kiváló vívással végzett az 5. helyen a kadet világbajnokságon. Battai tökéletes csoportkört követően két magabiztos győzelemmel jutott a nyolcaddöntőbe, ahol a junior világbajnok mexikói Botello volt az ellenfele. Izgalmas mérkőzésen 15-13-ra nyert az Interfencing vívónője, akinek végül a negyeddöntő jelentette a végállomást.

Fotó: Interfencing DSC

„Nagyon élveztem ma a vívást és úgy érzem, hogy mindent kiadtam magamból. – kezdte értékelését a debreceni vívás legeredményesebb utánpótlás sportolója – Botello ellen működött a taktika, amit mesteremmel kitaláltunk. A negyeddöntő után picit szomorú voltam, mert úgy éreztem, hogy akár nyerhettem is volna. Lucának ezúton is gratulálok. Remélem holnap a csapaton is jól fog menni. „

Dávid László a versenyző mestere is büszke tanítványára – „Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy gratuláljak Lucának és mestereinek! Sugi nagyon jó volt ma, élvezet volt nézni a vívását. A negyeddöntőben is egy ki-ki asszót tudott vívni. Nagy dolog, hogy világbajnokságon egyéniben is döntőbe tudott jutni, főleg annak a tükrében, hogy egyesületünket másfél éve azért alapítottuk, hogy a versenyszintű vívást a jövőben is biztosítani tudjuk Debrecenben. Az eredmények igazolják, hogy jó döntést hoztunk. Mindenkinek köszönjük a támogatást, dolgozunk tovább!”

– Interfencing DSC –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA