Battai Sugár ismét megállíthatatlan volt

Az egyesület párbajtőrvívói Nagyváradon az Ille Cornelia Memorialon vettek részt. Győrfi Zsombor az U15-ös fiúk versenyén remek vívással jutott a döntőbe, ahol az előkelő 6. helyen végzett. A kardvívók Gödöllőn voltak előválogatón. A junior hölgyek szombati versenyén Battai Sugár Katinka a 7. lett, míg egy nappal később lehengerlő vívással nyerte saját korosztályát.

Nyisztor-Csáki Sándor, a párbajtőrvívók edzője remek eredménynek tartja Győrfi 6. helyét. „Mint az életem során oly sokszor, a semmiből kell újraépítenem egy jól működő szakosztályt. Ehhez az Interfencing DSC-nél a vezetők minden lehetőséget megadnak. Rengetegen jöttek át más környékbeli egyesületekből is, hogy velünk dolgozhassanak. Hosszú távon gondolkodunk, de azért megerősítik a munkánkat az ehhez hasonló sikerélmények.”

Dávid László a kardvívásért felelős szakember szerint „Sugi remek évet zárt azzal, hogy mindkét előválogatóját megnyerte. Külön öröm, hogy a többi sportolónk is biztatóan vívott. Egyesületünkben fontosnak tartjuk, hogy minden vívónknak a lehető legalaposabb képzést nyújtsuk, legyen akár hobbi-akár versenysportoló. Tudatosan építkezünk, és tisztában vagyunk vele, hogy a kimagasló eredményekhez széles tömegbázisra van szükségünk!”

Sápi Máté az Interfencing DSC elnöke is elismeri az egyesületnél dolgozók munkáját: „nálunk alapelv, hogy már a legkisebbekkel is a legtapasztaltabb edzők foglalkozzanak. Más egyesületekkel ellentétben az amatőr sport mellett komolyan vesszük az utánpótlásképzést és az élvívást is, ezzel is szélesítve a vívósport tömegbázisát.

Esténként, amikor lemegyek az edzésre, úgy látom, hogy jó úton járunk.”

