Bátran vállalja a támadófutballt a HTE

A Hajdúböszörmény eddig nem tudott hibázni a Szertár Sportbolt megye I-ben, Igor Bogdanovics tanítványai mind a hét meccsüket sikerrel vették. A legutóbbi idényben még a harmadosztályban szereplő alakulat az előző fordulóban a derecskeieket múlta felül 2–0-ra.

Komoly tervek

– A győzelem reményében utaztunk Derecskére, szerencsére meg tudtuk valósítani a tervünket. Amit megbeszéltünk a meccs előtt, azt maradéktalanul betartották a játékosaim – összegezte a mester a hétvégi bajnokit, majd rátért a szenzációs startra. – Bíztam benne, hogy jól kezdődik a szezon, bár ilyen remek nyitányra még én sem számítottam. Ha vereséget is szenvedünk a jövőben, reményeim szerint csak sokkal jobb riválissal szemben maradunk alul. Az NB III-as együttesből mindössze öten maradtak hírmondónak, így gyakorlatilag új gárdát kellett építenünk. A fiúk edzésmunkájára nem lehet panaszom, mindenki becsülettel teszi a dolgát. Annak is örülök, hogy a futballisták remek közösséget alkotnak, a pályán, illetve azon kívül is kitűnő a hangulat. A pontvadászat legnagyobb esélyesének a DVSC második gárdáját tartom, hiszen a visszajátszóknak és az akadémistáknak köszönhetően remek képességű játékosok állnak kollégám rendelkezésére. A Berettyóújfalut, a Nyíradonyt és a Sárrétudvarit sem szabad egy kézlegyintéssel elintézni – hangsúlyozta a Hajdú-bihari Naplónak Bogdanovics, aki elárulta hamarosan szeretné megszerezni az A-licenszet. A Loki egykori kiválósága hozzátette, álmai között szerepel, hogy egyszer szülővárosa klubját, a szerb Vojvodinát irányítsa, valamint edzőként is letenné a névjegyét Debrecenben.

Növekvő érdeklődés

A HTE mérkőzésein nem unatkozhatnak a drukkerek, ugyanis a kék-fehérek harminc találattal terhelték a vetélytársak kapuját.

Már kiskoromban azt tapasztaltam, mindig az a legfontosabb, hogy eggyel több gólt szerezz, mint az ellenfeled. Ezt a hitvallást képviselem trénerként is. Természetesen a támadások mellett nem feledkezünk meg a védekezésről sem. Egy-két elkerülhető találatot kaptunk, ezt leszámítva ezzel a játékelemmel sem lehetek elégedetlen”

– szögezte le a szakember.

A böszörményiekre szombaton 15 órától komoly rangadó vár, hiszen a harmadik helyen tanyázó Sárrétudvarit látják vendégül.

– Nehéz összecsapásra készülök, riválisunk szereplése önmagáért beszél. Valószínűleg ellenünk is bizonyítani akarják, hogy eddigi eredményeik nem a véletlen műve. Mindezek ellenére otthon szeretnénk tartani a három pontot. Egyre több szurkoló látogat ki a fellépéseinkre, aminek a hibátlan rajt mellett az is a magyarázata lehet, hogy sok helyi kötődésű ember szerepel Böszörményben – mutatott rá Bogdanovics.

