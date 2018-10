Bátran kell futballozniuk Athénban

Férfi A-válogatottunk pénteken Athénben lép pályára harmadik Nemzetek Ligája-összecsapásán, a házigazda görögök ellen – jelent meg az MLSZ hivatalos honlapján. A csapat közös felkészülésének első teljes napján Marco Rossi szövetségi kapitány tartott Telkiben sajtótájékoztatót, amelyen részt vett Willi Orban és Nagy Ádám is.

Gratulált Rossi

A magyar válogatott szeptemberben, a Groupama Arénában látványos gólokat szerezve 2–1-re legyőzte a görögöket, így két forduló után mindkét csapat három-három ponttal áll a Nemzetek Ligája-csoportban, a hatpontos finn együttes mögött és a pont nélkül álló észteket megelőzve.

Marco Rossi hétfői sajtótájékoztatójának elején gratulált a Preisinger Sándor vezette U17-es válogatottnak, amely veretlenül, kapott gól nélkül nyerte meg Eb-selejtező csoportját a napokban.

A szövetségi kapitány saját csapatáról elmondta: hétfő délutánra mindenki megérkezett Telkibe, a kerettagok közül egyelőre csak Nagy Gergely nem teljesen egészséges, ő jelenleg egy betegségből lábadozik. A keret egy része ma délután teljes értékű edzésen vesz részt, a többiek regeneráló jellegű feladatokat kapnak.

Erősítést jelent

– Annyival könnyebb dolgunk van, hogy túl vagyunk egy győztes mérkőzésen, ami természetesen jót tesz a csapatszellemnek – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Időközben a bajnokságból eltelt jó néhány forduló, javult a játékosok erőállapota, és Willi Orban csatlakozása is erősítést jelent a válogatottnak. A görög csapatot jól ismerjük, a hazai találkozón is láthattuk, hogy technikailag képzett játékosokból áll. Annyiban más mérkőzés vár ránk, mint a múlt hónapban, hogy a görögök várhatóan sokkal agresszívebben, támadóbb felfogásban lépnek majd fel ellenünk. Ahhoz, hogy elviseljük a nyomást, megfelelő lelkiállapotra és egyéniségekre lesz szükség a pályán. Bátran kell futballoznunk, nem szabad megijednünk a körülményektől és a hangulattól. Egyszer már nyertünk Görögország ellen, tehát az alapok adottak, mindent meg kell tennünk, hogy idegenben is jól szerepeljünk ellenük. Észtország más stílusú futballt képvisel, mint a görögök, de ellenük is ugyanazt a hozzáállást és mentalistást kell a pályára vinnünk, mint a Görögország elleni hazai mérkőzésünkön.

A Görögország–Magyarország találkozót pénteken 20 óra 45 perctől rendezik Athénban, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA