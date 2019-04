Bátraké volt a főszerep az újfalui sportcsarnokban

A verseny során 7-8. osztályos tanulókból álló csapatok mérhették össze erejüket, fizikai állóképességüket és ügyességüket tájékozódási futásban, pontlövészetben, falmászásban, szellemi vetélkedőben és a honvédelemhez köthető sportokban. A kupát a Honvédelmi Sportszövetség szervezi a Rákóczi-év programjaihoz is kapcsolódva és a csapatok teljes utazási költségét biztosítva. A rendezvény minden résztvevő csapata ötszázezer forint összegű jutalmat is kap a szövetségtől, melyet sporteszközök beszerzésére fordíthatnak. A kupa minden állomásán öt magyar és öt külhoni csapat verseng egymással és a júniusi budapesti fináléba minden selejtező legjobb magyar és legjobb határon túli együttese kerül.

Alakuljon sportközpont

A Kabos Endre Városi Sportcsarnokban rendezett eseményen részt vett dr. Nébald György, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke az 1988-as szöuli olimpia aranyérmes kardvívó bajnoka is. A szervezet célul tűzte ki, hogy a fiatalokkal megszerettesse a sportolást, mely az egészséges életmód egyik fontos pillére – mondta az alelnök ünnepélyes megnyitójában. A szövetség célja továbbá, hogy a közeljövőben, Berettyóújfaluban is alakuljon sportközpont, amely mellé lőtér is épülhet. A több órás versengés, mozgás és szellemi vetélkedő után Kapornai Judit, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és dr. Nébald György adta át a „Bátrak-ligája” érmeket a fiataloknak.

Fotó: dr. Nébald György

A külhoni csapatok között legjobban a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum szerepelt, a hazai diákokat pedig a debreceni Hunyadi János Általános Iskola együttese képviselheti a budapesti döntőn. A dobogó harmadik fokára a debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanulói állhattak fel. Berettyóújfaluban két iskola is képviseltette magát, hetedik helyen a Diószegi Kis István Református Általános Iskola végzett, nyolcadikak a József Attila Általános Iskola diákjai lettek.

– Kogyilláné H. Szófia –

