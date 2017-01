Bartha Csaba: befejeződött az átszervezés a MOB-ban

Bartha Csaba, a MOB novemberben kinevezett főtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán reggel úgy fogalmazott: az ötkarikás bizottság korábbi 50-60 fős létszáma harmadára csökkent, jelenleg 18-20 munkavállalója van a MOB-nak, a külsős gárda két-három tagú.

“Az átszervezés gyakorlatilag befejeződött, és megtörtént a szerződéskötés az újonnan létrejött köztestületekkel” – mondta Bartha Csaba, aki kiemelte: a MOB munkája a jövőben két fő területre összpontosul, egyrészt a multisport-események előkészítésére és bonyolítására, másrészt a szakmai javaslattételre.

A MOB eddigi tagozatai önálló köztestületként, külön alapszabállyal, saját vezetőséggel működnek tovább. A változás nyomán a szintén köztestületté vált MOB eddigi jogosultságait jelentős mértékben elveszíti, s alapfeladatainak döntő része, így a pénzelosztó szerep is visszakerül az állami sportirányításhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportállamtitkárságához, amelyen keresztül a sport állami finanszírozása egyetlen csatornán keresztül valósul meg. Bartha Csaba ezzel kapcsolatban megjegyezte: a pénzelosztás során a MOB javaslatait is figyelembe veszik, ezeken is múlik, ki mennyi forráshoz jut.

A főtitkár azt mondta: a tisztújító közgyűlést áprilisra tervezik, ezen elnököt, elnökséget és bizottsági tagokat választanak, emellett az előző évi beszámolók is elhangoznak. A jelenlegi elnök, Borkai Zsolt már jelezte, hogy indul a posztért.

A MOB főtitkára a szerdai interjúban a 2024-es olimpia és paralimpia szeptemberi, limai helyszínkijelölését nevezte az év fő eseményének – ott dől el, hogy Budapest, Párizs vagy Los Angeles lesz-e a hét év múlva sorra kerülő ötkarikás esemény házigazdája -, de hozzátette: arra is nagyon büszkék, hogy Magyarország idén vizes világbajnokságot, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) és cselgáncs-vb-t rendezhet.

“A vizes vb és a győri EYOF ráadásul egy időben lesz, majd augusztusban következik a cselgáncs-vb. Minden eseménynek megvan a maga szervezőbizottsága, a MOB-nak legfőképpen az EYOF előkészítésével és lebonyolításával van dolga. Már most napi kapcsolatban vagyunk a győri szervezőkkel, valamint a különböző sportágak vezetőivel. Ez egy multisport-esemény, a szervezés is összetett feladat” – mondta Bartha Csaba.

Az EYOF az olimpia és az ifjúsági olimpia után az ötkarikás mozgalom harmadik számú világversenye. A győri fesztiválra július 23. és 29. között kerül sor várhatóan mintegy háromezer, 14 és 18 év közötti résztvevővel.

