„Barba-trükk” a Kút utca forgalmáért

Egyik, a Kút utca közepén élő olvasónk azzal a panasszal kereste meg szerkesztőségünket, hogy a közelmúltban megváltoztatták a forgalmi rendet a Nyíl utcán ami miatt – állítása szerint – a Csapó utca felől a Kút utcára autóval közlekedők csak több kilométeres kerülővel tudnak hazajutni.

Szabó Sándor elmondta: munka után – útban hazafelé – ő eddig a Csapó utcán az Árpád téri templomnál balra fordult a Nyíl utca felé, de nem ment be a Nyíl utcába, hanem közvetlenül előtte ismét balra kanyarodott a 10 emeletes panelház, vagyis a Kút utca irányába.

Körülbelül két-két és fél kilométert kell megtennem pluszban.”

Ötből semmi nem használható

Az elmúlt hetekben ott végzett útbővítés során ezt a lehetőséget azonban megszüntették, záróvonalat festettek fel oda és egy behajtani tilos táblát is kiraktak. Ezzel arra kényszerítik az autósokat, hogy haladjanak tovább a Nyíl utcán a Hadházi út felé. Csakhogy hiába lenne a Nyíl utcán elvileg további 5 lehetőség arra, hogy balra, a párhuzamos Kút utca felé forduljanak a kocsival haladók, ezek mindegyike tiltott valamiért. Az első ilyen a Fonatos utca, ahol szintén záróvonal „akadályoz”. Onnan néhány száz méterre a következő a Nyíl utcát keresztező utca a Nagysándor József, – az egyik új jelzőlámpával – melynél behajtani tilos és kötelező haladási irány táblák teszik lehetetlenné a Kút utca felé kanyarodást.

A következő keresztutca a Damjanich, – a másik új jelzőlámpával – ahol a Nyíl utcán közlekedő autóst tovább egyenesen jelzőtáblák fogadják. (Korábban ott át lehetett menni a Kút utcára.) Ezután a Hadházi útnál található keskeny Bem József utcai lehetőség következne, de azt az utcát évekkel ezelőtt lezárták a Nyíl utca felől. A Kút utca felé az utolsó balra kanyarodási lehetőség elvileg a megyei könyvtárnál – közvetlenül a Simonyi-, Péterfia-, Füredi úti jelzőlámpák előtt lenne a Bem tér szervizútjára, de azt ugyancsak záróvonal tiltja.

Szabó Sándor szerint így neki nem marad más választása, mint a Bem téri kereszteződésnél balra a belváros felé, a Péterfia utcára fordulni. – Az Ajtó utcán keresztül végre elérem a Kút utcát, melyen visszamegyek majdnem az Árpád térig. A forgalmi rend megváltoztatása óta így körülbelül két – két és fél kilométert kell megtennem pluszban, amihez jön még az időveszteség – fogalmazott olvasónk. (A Nyíl utca az országos közúthálózat részét képező 33-as főút átvezető szakasza, ebből adódóan a város egyik legforgalmasabb útvonala.)

Akadályoznának a kanyarodók

A Nyíl utcai forgalmi rend megváltoztatásának okáról a polgármesteri hivatalnál érdeklődtünk, akik azt közölték, hogy az Árpád téri sávbővítések, valamint a Nyíl utca – Nagysándor József, illetve Nyíl utca – Damjanich utca kereszteződésekbe telepített jelzőlámpák és a Nyíl utcáról történő balra fordulások letiltásának elsődleges célja, hogy a forgalom biztonságosan, szabályozott módon, a lehető legegyenletesebben haladjon végig a Nyíl utcán, a lehető legkisebb torlódások kialakulása mellett. Hozzátették: e célok elérése érdekében vált szükségessé a nagy ívben, balra kanyarodó járműmozgások tiltása, hiszen a balra kanyarodók minden esetben „feltartják” a forgalmat, amennyiben nincs külön balra kanyarodó sáv részükre. A Nyíl utcán hely hiányában ilyeneket sajnos nem lehet kialakítani. Az új forgalmi rendnek köszönhetően a jelzőlámpás csomópontokban ciklusonként egy-egy fázis „megspórolható”. Az így megtakarított zöld-idő az egyenesen haladók számára adható – olvasható a magyarázatban.

Forgalomszámlálás a kanyarodó járművek számát illetően ugyan nem történt, azonban az határozottan kijelenthető, hogy ennek mértéke elhanyagolható az egyenesen haladókhoz képest – írta a polgármesteri hivatal. Ugyanakkor arra hívták fel az illetékesek a figyelmet, hogy a Kút utca a Csapó utca irányából továbbra is megközelíthető a Szappanos-, a Sennyei-Oláh István-, Fonatos utca útvonalon.

Megszűnt buszmegálló

A Nyíl utcai forgalmi rend megváltoztatása kapcsán augusztus 12-én megszüntették a páratlan oldalban található buszmegállót, melyet az A1 és a 21-es autóbuszjáratok használtak. Ezzel kapcsolatban azt közölte a polgármesteri hivatal, hogy erre a helyhiány miatt került sor. A vonatkozó rendeletek értelmében ugyanis ilyen nagy forgalmú utcákban kötelező olyan busz­öblöt kialakítani, melynek széle legalább 5 méterre esik a legközelebbi háztól. Itt azonban a helyhiány miatt sehol nincs erre lehetőség.

Útvonal, csak kerülővel

Mi is elmentünk a Nyíl utcára szétnézni és arra jöttünk rá, hogy az Árpád tér felől a Kút utcára tartók más útvonalat is választhatnak. A megoldás kulcsa a Nyíl utca és a Nagysándor József utca kereszteződésében található. Ott jobbra a – Nyíl utcával ugyancsak párhuzamos – Homok utca felé kell kanyarodni, majd a Homok utcán elmenni a Nyíl utcát keresztező másik nagyobbacska utcához, a Damjanichhoz. Arra befordulva továbbra is szabad egyenesen átmenni a Kút utcába.

HBN–Orosz Csaba

