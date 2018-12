Baráti sakkverseny Szilveszterre

– Talán már nincs is olyan évszak, amikor ne rendeznének sakkversenyt a sportág rajongói Nyíracsádon. Az év utolsó napjai még szabadok voltak, így tavaly elhatározták, hogy meghívnak néhány ismerőst, barátot, sporttársat, és asztalhoz ülnek egy-két parti erejéig. Annyira jól érezték magukat, hogy idén már készültek rá, és másodjára is megrendezték a szilveszteri baráti sakkversenyt. A helyieken kívül a szomszédos Nyíradonyból, Nyírmártonfalváról érkeztek sakkbarátok, de a tavalyi év jó hangulatának köszönhetően nem volt vitás, hogy idén is elfogadja a meghívást Konyárról Vida József, a Derecskei Sakkiskola versenyzője. A szilveszter előtti napon zajló versenyen Szmír Mihály, a helyi sakk-klub vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Kerti János ismertette a szabályokat, s már kattanhattak is a versenyórák. A résztvevők azt mondták, itt igazán nem az eredmény, hanem a jó hangulat és a baráti együttlét számított. Ennek ellenére a kora délutáni órákban azért mégiscsak kihirdették az eredményt, ahol az acsádiak foglalták el a dobogó mindhárom fokát. A legtöbb pontot Varga József gyűjtötte, a második helyet Major Norbert szerezte meg, a harmadik helyezett Szmír Mihály lett.

– Kedves Zilahi Enikő –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA